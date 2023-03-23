مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية خلال شهر رمضان .. تعرف عليها

تبدأ مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية خلال شهر رمضان من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 2 ظهرًا، ما لم ينص على غير ذلك.، وتقلص مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية خلال رمضان 2023، وفق كل مصلحة وهيئة أو جهة، وفق احتياجاتها على مدار شهر الصوم، حيث يتم في العادة اتخاذ قرار بتقليص عدد ساعات العمل خلال نهار رمضان، تيسيرا على الموظفين والعاملين بما ينفعهم وبما لا يضر شئون العمل.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية خلال رمضان 2023.

مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2023

تأتي مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2023 كما يلي:

أعلنت إدارة البورصة المصرية تغيير مواعيد عمل التداول في البورصة لتبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1.30 ظهرا، على أن تبدأ الجلسة الاستكشافية الساعة 9.30 صباحا.

مواعيد العمل الرسمية في البنوك رمضان 2023

تبدأ مواعيد عمل البنوك للموظفين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، وتكون للعملاء في تمام الساعة 9:30 إلى الساعة 1:30 ظهرًا.

مواعيد العمل في البريد خلال شهر رمضان 2023

حددت إدارة البريد أن تكون فترات العمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، بينما تكون الفترات المسائية لجميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة بجميع المحافظات حتى الساعة 4 عصرًا، وفترات العمل بالليل خلال شهر رمضان، من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 ليلًا.

تبدأ مواعيد العمل في معظم المصالح الحكومية خلال شهر رمضان من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 2 ظهرًا، ما لم ينص على غير ذلك.

وقررت بعض المصالح الحكومية، تغيير مواعيد العمل بالنسبة للمصالح التي تعمل 6 أيام في الأسبوع، ليبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

مواعيد العمل في المدارس خلال شهر رمضان 2023

تحدد كل محافظة مواعيد الدراسة في المدارس خلال شهر رمضان.

يصدر وكيل وزارة التربية والتعليم في كل محافظة قرارا بتحديد مواعيد عمل المدارس خلال شهر رمضان.

‏مواعيد إغلاق المحلات خلال شهر رمضان 2023

مواعيد إغلاق المحلات تغلق في شهر رمضان الكريم يوميا بتمام الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة “التيك أواي”.

مواعيد إغلاق المولات التجارية تغلق في شهر رمضان يوميا بتمام الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة “التيك أواي”.

مواعيد إغلاق المطاعم تغلق في شهر رمضان يوميا بتمام الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة “التيك أواي”.

مواعيد إغلاق الكافيهات تغلق في شهر رمضان يوميا بتمام الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة “التيك أواي”.

مواعيد إغلاق البازارات تغلق في شهر رمضان الكريم يوميا بتمام الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة “التيك أواي”.

خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة بالنسبة لكافة المطاعم والكافيهات.