مواعيد الإجازات الرسمية 2023 .. كل ما تريد معرفته عن العطلات في مصر

يوافق أول إجازة ضمن مواعيد الإجازات الرسمية 2023، يوم الخميس المقبل 20 يوليو 2023، بمناسبة رأس السنة الهجرية بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلا من الأربعاء 19 يوليو والذي من المتوقع فلكيًا أن يكون غرة شهر محرم للعام الهجري 1445.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد الإجازات الرسمية 2023 القادمة سواء الرسمية من الدولة أو العطلات الأسبوعية.

مواعيد الإجازات الرسمية 2023 .. الاستعداد للرحلات الصيفية

يهتم العاملون بالبحث بشكل دائم لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية 2023 القادمة سواء الرسمية أو العطلات الأسبوعية لقضاء الإجازة الصيفية مع الأسرة والاستعداد للرحلات الصيفية.

الجمعة 21 يوليو 2023

السبت 22 يوليو 2023

الأحد 23 يوليو 2023 إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو1952 تكون هي الأخرى إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

مواعيد الإجازات الرسمية 2023 .. العطلات الرسمية المتبقية لشهر يوليو 2023

تتبقى خلال شهر يوليو عطلتان فقط وهما

الجمعة 28 يوليو 2023

السبت 29 يوليو 2023

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973

العطلات الرسمية خلال شهر أغسطس 2023

8 أيام عطلة رسمية خلال شهر أغسطس المقبل وهم:

الجمعة 4 أغسطس 2023

السبت 5 أغسطس 2023

الجمعة 11 أغسطس 2023

السبت 12 أغسطس 2023

الجمعة 18 أغسطس 2023

السبت 19 أغسطس 2023

الجمعة 25 أغسطس 2023

السبت 26 أغسطس 2023

موعد إجازة عيد رأس السنة الهجرية 2023 للقطاعين العام والخاص

وأكد بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء أن يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو هو موعد حلول رأس السنة الهجرية وهو يوم إجازة رسمية ولكن سوف يتم تأجيله ليوم الخميس الموافق 20 يوليو وهو النهج الذى اتبعته الحكومة فى تأخير الإجازات الرسمية لنهاية الأسبوع لتحقيق أكبر قدر من الراحة للموظفين.

وأشار البيان الذى صدر عن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة مضت إلى أن يوم الخميس الموافق 20 يوليو هو إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية لجميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

يفصلنا عن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو ما يقرب من 8 أيام فقط، وقد أعلن الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء المصرى منذ أيام قليلة مضت خلال بيان تم نشره عليه، أن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023 للعاملين بالقطاع الخاص هو يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

وأوضح البيان أن الأحد الموافق 23 يوليو 2023 هو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

يذكر أن ثورة 23 يوليو قام بها مجموعة من الضباط الأحرار بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1952 نتيجة لانتشار الفساد فى الحقبة الملكية والذى أدى إلى صفقة الأسلحة الفاسدة التى تسببت فى خسارة الجيوش العربية فى حرب فلسطين 1948 وأدت إلى حصار مجموعة من الضباط المصريين فى الفالوجة.