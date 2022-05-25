مواعيد استحقاق الودائع الخليجية لدى البنك المركزي

أعلن تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي عن أحدث خطة لسداد ودائع دول الخليج الثلاثة« السعودية- الإمارات- الكويت»، وتمتلك الدول ودائع بنحو 15 مليار دولار، تبعا للأرصدة القائمة فى يناير 2022.

بحسب التقرير الصادر حصلت بوابة “المال” على نسخة أن دولة الكويت تمتلك وديعتين لدى البنك المركزى المصري بقيمة إجمالية 4 مليار دولار، من المقرر سداد المركزي المصري الأولى بقيمة 2 مليار فى سبتمبر المقبل، والثانية بنفس القيمة أيضا وحل موعد استحقاقها فى أبريل الماضي.

وعلى مستوى دولة الإمارات تمتلك 5 ودائع باجمالي 5.676 مليار دولار، ووفقا لأرصدة يناير، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومن المقرر سدادها يوليو 2026 الجاري.

كما يسدد البنك المركزي القسط الثاني من ودائع الأمارات بقيمة مليار دولار شهر يوليو 202 ، والثالثة بقيمة 2 مليار دولار تسدد على ثلاثة شرائح حل موعد استحقاق الشريحة الاولي منها فى أبريل الماضي وهناك شريحة ثانية فى أبريل 2023 وأخري فى أبريل 2024.

كما تسجل قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث اقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و 2025 و 2026.

كما تبلغ قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 676.5 مليون دولار) ومستحقة فى أغسطس 2022.

وفيما يخص ودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، اشار المركزي إلى وجود وديعة واحدة سعودية بقيمة 5.300 مليار دولار ومن المثرر موعد استحقاقها فى أكتوبر 2026.