مواعيد احتفال صندوق التنمية الثقافية بانتصارات أكتوبر

سلوى عثمانأعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، عن تنظيمه لعدد من الاحتفاليات الفنية، والثقافية، والمعارض، والورش الفنية، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، بكل مراكز الإبداع طوال الشهر.يقيم قصر الأمير طاز في السابعة من مساء الخميس الخامس من أكتوبر"صالون مصر المبدعة"، وغناء ل

سلوى عثمان

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، عن تنظيمه لعدد من الاحتفاليات الفنية، والثقافية، والمعارض، والورش الفنية، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، بكل مراكز الإبداع طوال الشهر.

يقيم قصر الأمير طاز في السابعة من مساء الخميس الخامس من أكتوبر”صالون مصر المبدعة”، وغناء لروائع الفنان الراحل محمد نوح، ويستضيف الصالون الفنانة سحر نوح ومجموعة من الأغنيات والأشعار الوطنية.

ويقام كذلك بقصر الأمير طاز يوم 29 أكتوبر، معرض نتاج مسابقة “أرض الفيروز” في دورتها الثالثة، والتي نظمها قطاع الصندوق احتفالا بانتصارات أكتوبر.

وفي مركز الهناجر للفنون يعرض في إطار صالون السينما الوثائقية فيلم عن حرب أكتوبر مع المخرج الكبير أحمد فؤاد درويش، وذلك في السابعة من مساء الإثنين 9 أكتوبر.

أما في بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، يقام في الثامنة من مساء الخميس 5 أكتوبر حفل “وطنيات” للاحتفال بنصر أكتوبر لمجموعة من الأصوات الذهبية قيادة المايسترو مدحت عبدالسميع.

وتستمر احتفالات قطاع صندوق التنمية الثقافية بذكري النصر، وفي مركز طلعت حرب الثقافي يقام حفل فني لفرقة “الأولة بلدي”، في السابعة والنصف من مساء الخميس 12 أكتوبر.

وفي السادسة من مساء السبت 14 أكتوبر، وأيضا بمركز طلعت حرب الثقافي، تقام ندوة بعنوان ” انتصارات أكتوبر وحروب الجيل الرابع والخامس” وتقام الندوة بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات مركز النيل للإعلام بالقاهرة.

وبقصر المانسترلي “متحف أم كلثوم”، يقام في الثامنة من مساء الخميس 12 أكتوبر، صالون أم كلثوم بعنوان” أم كلثوم والأغاني الوطنية”، وباقة من أجمل ما غنت أم كلثوم من أغانى وطنية.

كما تقام ورشة تعليمية بعنوان “أكتوبر في سطور” في مركز إبداع الطفل ببيت العيني، ابتداء من 15 أكتوبر ، أيام الثلاثاء والخميس، في الساعة 11 صباحا، وتقام الورشة لطلبة المدارس للتعريف بنصر أكتوبر.