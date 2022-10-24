مواعيد إجازات شهر نوفمبر 2022.. عطلات رسمية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

تمنح الدولة المصرية لجميع موظفيها إجازات موسمية بالتزامن مع أيام العطلات الرسمية في مختلف القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة، ويكثر التساؤل حول معرفة مواعيد إجازات شهر نوفمبر 2022، عبر جوجل، والقرارات التي قد تصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلبة في المدارس، وكذلك جميع البنوك مع جميع المناسبات الدينية والمناسبات القومية، ولاقتراب موعد ينتظره كافة الفئات لإجازات شهر نوفمبر 2022 من أجل قضاء كافة أوقات فراغ مع أسرهم.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد إجازات شهر نوفمبر 2022..

مواعيد إجازات شهر نوفمبر 2022

توجد جميع العطلات الرسمية في مصر في معظم شهور السنة، وستكون الجهة المنوطة بالإعلان هي رئاسة مجلس الوزراء التي قد تصدر بيانات قبل المناسبة التي قد تحتفي بها الدولة في أيام أو في ساعات، ويكون كافة المواطنين عادة على علم مسبق بها، وأيضا الأمر كذلك يكون بالنسبة إلى موعد الإجازات الرسمية في شهر نوفمبر لعام 2022 وشهر ديسمبر الذي سوف يختتم به العام.

إجازات 2022

تمنح سائر إجازات 2022 في الأعياد الدينية منها والأعياد القومية والتي احتفلت بها الدولة المصرية طوال الأشهر الـ 10 الماضية، وقد منحتها لكافة العاملين في الجهات الحكومية، الخاصة، وقطاع الأعمال العام، وجميع الوزارات وغيرها بقرار جمهوري، وكان آخرها عطلة 6 أكتوبر.

أما ما تبقى من العطلات خلال هذا الشهر فهي تلك التي قد منحتها الدولة المصرية للجهات المذكورة بمناسبة المولد النبوي الشريف يوم السبت 8 أكتوبر 2022، ولم يتبق من السنة غير إجازات شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

العطلات في شهر نوفمبر 2022

تقتصر جميع عطلات شهر نوفمبر 2022 على كافة الإجازات الأسبوعية فقط، والتي قد تختلف باختلاف الجهة سواء كانت قطاع عام، خاص أو غيرهما.

وفيما يخص جميع الإجازات الرسمية في شهر نوفمبر لعام 2022 فلا توجد في الشهر أية مناسبات تمنح فيها الدولة المصرية عطلة رسمية للموظفين، المعلمين أو من هم سواهم، وأيضا الحال بالنسبة لشهر ديسمبر وبالتالي فإن أولى العطلات الرسمية تتزامن مع شهر يناير 2023.