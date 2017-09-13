مواطنون يطالبون بإنارة طريق الأمل فى مطروح

المحافظة: إدراج الطريق بخطة العام الحالى معتز محمود تقدم بعض المواطنين بشكوى لمحافظة مطروح يطالبون فيها بإنارة طريق حى الأمل ببرانى وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح. وأضاف المصدر أنه تم عرض الشكوى على اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وقرر تحويلها لمدينة برانى. وأشار المصدر إلى أن

المحافظة: إدراج الطريق بخطة العام الحالى



معتز محمود



تقدم بعض المواطنين بشكوى لمحافظة مطروح يطالبون فيها بإنارة طريق حى الأمل ببرانى وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح.



وأضاف المصدر أنه تم عرض الشكوى على اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وقرر تحويلها لمدينة برانى.



وأشار المصدر إلى أن الرد جاء من مدينة برانى للمحافظة يفيد بإدراج الطريق المذكور بالشكوى بخطة الرصف والإنارة للعام الحالى 2017 – 2018.



يشار إلى أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، صدق منذ عدة أشهر على رصف طرق وأعمال كهرباء بمدن مرسي مطروح، والنجيلة، وبراني، والعلمين بتكلفة 11.3 مليون جنيه.



وقال محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، فى تصريحات صحفية سابقة إن محافظ مطروح أعطى توجهيات برفع كفاءة الطرق، بعد الانتهاء من جميع الأعمال قبل الرصف، للارتقاء بشبكة الطرق الداخلية بمدن المحافظة الثمانية.