مواطنون عن «كوبري مصر الجديدة» : ربنا يحفظ اللي نفذ.. هتفك الزحمة (فيديو)

أعرب مواطنون عن سعادتهم بافتتاح «كوبري مصر الجديدة» مؤكدين أنه سيعمل على تقليل الزحام والإنجاز، ودعا سائق ميكروباص، قائلا: "ربنا يحفظ اللي صمم ونفذ"

أعرب مواطنون عن سعادتهم بافتتاح أحد كباري مصر الجديدة، مؤكدين أنه سيعمل على تقليل الزحام فضلا عن إنجاز أعمالهم في أقل وقت.

جاء ذلك في لقاءات تلفزيونية أجرتها الإعلامية عزة مصطفى، وبثتها قناة صدى البلد اليوم الأربعاء.

«كوبري مصر الجديدة» الجديد يسعد مواطنيين وسائقين

ودعا سائق ميكروباص، لمن قام بذلك المشروع قائلا: “ربنا يحفظ اللي صمم ونفذ”، مؤكدا أن ما يتم من كباري “سيحدث فرقا”.

وعن الكوبري الجديد، قال مواطن، كان يقود سيارته، “إن شاء يفرق جدا ما شاء الله الدنيا اتغيرت”.

وأضاف، أنه من سكان مصر الجديدة ويعلم حجم العذاب والزحام الذي تغير بهذا الكوبري.

واتفق معه مواطن آخر، قبيل عبور سيارته للكوبري قائلا: “إنجازات رائعة”.

وأوضح سائق أن الكوبري سيقلل الوقت والزحام.

وشكر خامس من قام بهذا العمل الذي سيوفر الوقت.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد الشهر الماضي، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.

ووجه الرئيس بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط، ووفق أعلى المعايير.

وأرجع ذلك إلى رفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه الأعمال تتضمن كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي وميادين كل من أحياء سفير وهارون والتجنيد.

كما تتضمن المحاور الجديدة بكل من شوارع النزهة وأبو بكر والخليفة المأمون.