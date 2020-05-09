مواطنة للرئيس السيسي: ربنا يحبب فيك الخلق وينصرك على من يعاديك (فيديو)

التقاها خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، السبت، أثناء تفقده عدد من مشاريع القاهرة، مواطنين تصادف وجودهم أثناء جولته، حيث حيث حرص علي تحيتهم والحديث معهم.

جاء ذلك بحسب فيديو نقلته صفحة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير باسم راضي.

وقالت مواطنتان للرئيس السيسي خلال تفقده:”إحنا مش مصدقين والله، يا رب ينجحكم وينصرك دايما ويحبب فيك الخلق، وينصرك إنت وحبابيك دايما علي من يعاديك”.





ورد الرئيس علي المواطنتين بقوله:”أنا سعيد إن انا بشوفكم”، ثم خاطب إحداهما بقوله: “مش عايزه حاجة.. كل سنة وانتم طيبين”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وقام الرئيس ايضا بتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وقد تحدث السيد الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد علي تطبيق اجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.