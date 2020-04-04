«مواصلة مواجهة كورونا».. حصاد مجلس الوزراء من 28 مارس حتى 3 أبريل 2020

عرض الإنفوجراف لما قام به رئيس الوزراء بمتابعة لإجراءات التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف مع وزيرة التضامن الاجتماعي.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي خلال الفترة من 28 مارس حتى 3 أبريل 2020، بما يشمله من موافقة على عدد من القرارات، والاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وما قام به من أنشطة.

وعرض الإنفوجراف للموافقة التي تمت على عدد من القرارات، تضمنت الموافقة على إجراء حركة ترقيات بكل الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها.

والموافقة على السير بإجراءات الحصول على تمويلات ومنح لصالح وزارة المالية تخص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ودعم القطاع الصحي.

فضلا عز الموافقة على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية التي تنص على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع إلى كافة المباني والمنشآت المخالفة، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

وشملت القرارات أيضاً التي عرضها الإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة (88.6) فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة السويس لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة.

فضلاً عن الموافقة على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات الذي تضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين وتبلغ نحو 172 مليون جنيه.

وكذلك الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية بشأن توفيق أوضاع عدد 74 كنيسة ومبنى، وأصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعاً.

وهذا بجانب الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ يوم 22 مارس 2020، بشأن الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها ل 17 مشروعاً لجهات مختلفة.

إضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

وتضمنت القرارات أيضاً الموافقة على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربطها بالشبكة القومية للشركة.

كما تم الموافقة على توفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي، وتوفير300 مليون جنيه لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل من الذين لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي خلال الإنفوجراف للاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأشار الإنفوجراف إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة حركة العمل في المصانع ومعدلات إتاحة مستلزمات الانتاج بها؛ للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات.

فضلاً عن اجتماع مع وزيرة الصحة لمتابعة جهود مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، واجتماع لمتابعة تداعيات ظهور فيروس “كورونا” على قطاعي السياحة والطيران بحضور وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

وهذا بجانب عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس اتحاد الصناعات لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة المرحلة الحالية، في ضوء تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً التي عرضها إنفوجراف، حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي اجتماعاً لاستعراض عدد من مُؤشرات التعداد الاقتصادي الخامس بحضور وزيرتي التخطيط والتجارةوالصناعة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكذلك تم عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مع وزير الاسكان ونائب الوزير للمشروعات القومية.

وترأس رئيس الوزراء أيضا اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة كل من توافر السلع والمستلزمات الطبية والالتزام الصارم بتطبيق قواعد الحظر، وتنظيم أعمال صرف المعاش وشرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوي بحضور وزيري التنمية المحلية والدولة للإعلام.

وشملت الاجتماعات أيضاً الاجتماع الأسبوعي للحكومة وقد تم فيه مناقشة إجراءات مواجهة تداعيات فيروس “كورونا”، وجهود توفير السلع بمناسبة شهر رمضان، والتوجيه بضبط الأسواق وعدم السماح بالتلاعب بالأسعار.

فضلاً عن ترأس رئيس الوزراء لاجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، لاستعراض الوضع الحالي والتدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات “كورونا” تمهيداً لوضع بدائل مقترحة للتعامل بشكل مرحلي مع الأزمة، بحضور عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وعرض إنفوجراف حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي للأنشطة التي قام بها رئيس الوزراء.

وعرض لما قام به رئيس الوزراء بمتابعة لإجراءات التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف مع وزيرة التضامن الاجتماعي.

إضافة إلى عقد مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء بحضور وزيري الصحة والدولة للإعلام في إطار استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدى لأزمة فيروس “كورونا” خلال الفترة الماضية حتى الآن، والسيناريوهات المطروحة للتعامل مع هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة.

و هذا بجانب استعراض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن شهرمارس 2020 ، وقد أفاد باستقبال المنظومة 107 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضى.