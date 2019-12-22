مواصلات مصر: 12 جنيها قيمة تذكرة الأتوبيس الذكي من زايد لجامعة القاهرة

سعر التذكرة ستصل لـ12 جنيها، داخل الكارت الذكي، و20 جنيها خارج الكارت.

قال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر، إنه سيتم اطلاق التشغيل التجريبي لمشروع النقل الجماعي المستدام، من مدينة الشيخ زايد لجامعة القاهرة كمرحلة أولي، الأسبوع المقبل، أو مطلع شهر يناير على أقصي تقدير، لافتا إلي سعر التذكرة ستصل لـ12 جنيها، داخل الكارت الذكي، و20 جنيها خارج الكارت.

مواصلات مصر: المرحلة الثانية من مدينة أكتوبر إلي موقف عبد المنعم أوائل يناير

وأضاف الرئيس التنفيذ لشركة مواصلات مصر، فى تصريح صحفي، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

وستبدأ المرحلة الثانية من مدينة أكتوبر إلي موقف عبد المنعم، فى أول أيام شهر يناير، بسعر 13 جنيهاً للرحلة، و20 جنيها خارج الكارت الذكي.

ولفت إلى أنه سيتم تشغيل أول اتوبيس كهربائي فى المنظومة.

أول أتوبيس كهربائي من أكتوبر للتحرير

ولفت إلى أنه جارٍ عمل التجهيزات اللازمة مع جهاز مدينة 6 أكتوبر لتوفير، شاحن كهربائي للأتوبيس.

وأوضح أنه من خلال تلك الحافلات الذكية، سيتم ربط مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، بجامعة القاهرة.

وقال إنه تم زيادة عدد خطوط المشروع لتصل إلي 10 مسارات، بدلا من 7 كانت محددة فى الفترة السابقة.

وأوضح أنه تم إضافة محطة «دريم لاند»، لتصل إجمالي المواقف الرئيسية للأتوبيسات 4 محطات، بدلا من ثلاثة.

وأشار إلي أن الخطوط، موزعة بواقع 6 داخلية بين المدينتين، و4 خطوط ستنقل الركاب من زايد وأكتوبر إلي محطة مترو جامعة القاهرة نهاية المسار.

تشغيل 50 حافلة فى البداية

وذكر أنه سيتم بدء تيسر 50 حافلة فى بداية التشغيل، يتم زيادة العدد لتصل إلي 98 أتوبيس وميني باص، بنهاية مارس 2020.

ومشروع النقل المستدام، يشارك فى تنفيذه 3 جهات حكومية بينهما وزارتا الإسكان، والبيئة.

ويضاف لهما برنامج الأمم المتحدة الأنمائي، وشركة مواصلات المشغل الرئيسي للأتوبيسات. هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر

ودور الجهات الحكومية، يتمثل فى قيام وزارة الاسكان، توفير البنية الأساسية وهي المحطات الذكية والجراجات.

بينما «البيئة» تولت شراء جميع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة فى جميع مراحل المشروع، ومواصلات شراء الحافلات الذكية.

وكشف الدكتور هشام طه، أن الشركة ستدفع حق إنتفاع لهيئة المجتمعات العمرانية مقابل الاستفادة بالمشروع لفترة 15 عاماً، وملزمة وفقا للإتفاق المبرم مع الجهات الحكومية المذكورة سلفا تجديد الأتوبيسات بشكل كامل بعد مرور 7 سنوات من بداية تشغليها.

ونفذت هيئة المجتمعات العمرانية ذلك المشروع، بهدف تحسين الوجه العمراني لمحافظة الجيزة بشكل عام، عبر توفير وسيلة نقل مطورة، مزودة بأحدث الأجهزة لمتابعة الموقع والوقت الفعلي للرحلات علي خطوط السير، غرب برمجة الخدمات.