مواصلات مصر: نستهدف التحول للربحية في 2021

خطة الشركة للانتهاء من تغطية القاهرة بالكامل العام القادم

محمود جمال ومدحت اسماعيل

كشف هشام طه رئيس شراكة مواصلات مصر ، عن استهداف الشركة التحول إلي الربحية خلال العام المقبل بعد الوصول إلي نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بنهاية العام الجاري.

وكشف عن خطة الشركة للانتهاء من تغطية القاهرة بالكامل في 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أورنج مصر للإعلان عن اتفاقية شراكتها مع مواصلات مصر .

وقال أن الشركة تخطط للتوسع وبناء شبكة نقل ذكي في المدن السياحية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع .

ونوه أن القاهرة مدينة كبيرة ويجري بها أكثر من 25 مليون رحلة يوميا ، وجار حاليا التفاوض مع وزارة النقل لتوفير مسارات خاصة للحافلات الشركة .

وكشف أن مواصلات مصر لديها شرىك فرنسي وتسعي للمنافسة علي إدارة إحدي خطوط مترو الانفاق خلال المرحلة المقبلة .