«مواصلات مصر»: كارت موحد لدفع قيمة تذكرة الأتوبيسات المكيفة والمترو

قال محسن صبرة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر ، إن الشركة انتهت من الجانب الفني مع وزارة النقل، فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني قيمة تذكرة الراكب المستخدم أتوبيسات الشركة، ومترو الأنفاق، بحيث يمكن للراكب دفع قيمة التذكرتين من خلال كارت «مواصلاتي».

وأضاف صبرة على هامش توقيع اتفاق مع شركة أمان للدفع الإلكتروني، أنه يتم حاليا دراسة الشق المحاسبي لحصول كل مرفق على حصيلته النهائية من قيمة التذكرة، مشيرًا إلى أن الامر سلسل بالنسبة للوزارة وقريبا سيتم الانتهاء من ذلك الأمر.

وبحسب نائب رئيس الشركة فإن الراكب سيقوم بشحن كارت مواصلاتي الخاص بشركة مواصلات مصر، وعليه يمكنه دفع قيمة التذكرة في أتوبيسات الشركة بشكل عام، ويمكنه أيضا استخدام نفس الكارت في دفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.

أبرمت اليوم شركة أمان المعنية بتقديم خدمات تكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية اتفاقية تعاون مع شركة مواصلات مصر، المعنية بالنقل الحضري المستدام وصاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في مصر، لتتولى شركة أمان شحن الكروت الذكية “مواصلاتي” التابعة لمواصلات مصر.

وتمتلك مواصلات مصر، التي بدأت أعمالها في مصر منذ عام 2017، أسطولًا ضخمًا يضم 400 مركبة تعمل على نقل الركاب داخل القاهرة الكبرى والمدن العمرانية الجديدة؛ مثل الشروق، والقاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، والعبور من خلال شبكة تشمل 63 خطًا وتربط أرجاء القاهرة الكبرى بعضها البعض.

وأعرب محمد وهبي الرئيس التنفيذي المشارك لأمان عن سعادته بالتعاون مع شركة مواصلات مصر التي قدمت منظومة النقل الذكي إلى مصر، وقال إن أمان تتولى شحن كروت “مواصلاتي” لعملاء مواصلات مصر عبر ماكيناتها ومنافذها المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، إذ وصل عدد ماكينات أمان الى 125 ألف ماكينة POS وتقدم خدمات الدفع الإلكتروني لأكثر من 700 تاجر ومستهلك.

وأضاف وهبي: “نؤمن بأهمية تكاتف جهود القطاع الخاص، بالتوازي مع الجهود القومية لنشر ثقافة تقليل تداول النقد والاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية”.

ومن جانبه أكد المهندس محسن صبرة، نائب رئيس شركة مواصلات مصر، أن شركته تسعى جاهدة للتحول الرقمي بنجاح بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية في هذا الصدد، وتبلغ نسبة الركاب الذين يستخدمون بطاقات “مواصلاتي” اليوم إلى 60% من إجمالي الركاب. وتسعى الشركة إلى الوصول بهذه النسبة إلى 80% قبل نهاية العام الحالي”.

وأشار المهندس محسن صبرة إلى أن مواصلات مصر قد نجحت في نقل 32 مليون راكب حتى اليوم من خلال 333 حافلة كبيرة وصغيرة”. وتوقع المهندس محسن صبره أنه بنهاية 2021، سيصل عدد الركاب الذين يستخدمون مواصلات مصر إلى 40 مليون راكب، منهم 9 ملايين راكب في مشروع التجمعات العمرانية في الشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، فضلًا عن 31 مليون راكب في القاهرة الكبرى.