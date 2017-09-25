مواصلات مصر: خدمة الأتوبيس الذكي مهددة بالتوقف

مدحت إسماعيل قالت شركة الشركة الإماراتية المصرية المتخصصة في مجال النقل الجماعي الذكي المعروف باسم " مواصلات مصر"إن عمليات التشغيل الفعلي التى بدأتها الشركة مؤخرا من خلال تدشين منظومة الأتوبيس الذكي مهددة بالتوقف. وأوضحت الشركة في بيان، أنها "فوجئت الشركة بهدم أسوار ا

مدحت إسماعيل



قالت شركة الشركة الإماراتية المصرية المتخصصة في مجال النقل الجماعي الذكي المعروف باسم ” مواصلات مصر”إن عمليات التشغيل الفعلي التى بدأتها الشركة مؤخرا من خلال تدشين منظومة الأتوبيس الذكي مهددة بالتوقف.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها “فوجئت الشركة بهدم أسوار الجراج الخاص بها والمباني الإدارية التابعة لها بحجة تعدي هيئة النقل العام على أملاك الدولة”.

ونبهت مواصلات مصر إلي أنها “تعاقدت مع هيئة النقل العام على هذا الجراج وسداد كافة المستحقات المالية والقيمة الايجارية المتفق عليها مع الهيئة لمدة ثلاث سنوات، وتجدد طوال فترة العقد”.





وقامت بعض الجهات الحكومية بهدم أسوار الجراج والمباني الادارية التابعة للشركة بمنطقة القطامية بعد ضخ ملايين من الجنيهات استثمارات في هذا الجراج على مدار عام ونصف، وفق البيان .



وأضاف بيان الشركة، أن استثماراتها في تجهيز واعداد الجراج بلغت بضعة ملايين من الجنيهات شملت هذه الاستثمارات البنية التحتية الخاصة بتجهيز الجراج لاستيعاب الاوتوبيسات والميني باص وانشاء محطة وقود والزيت ، بوابات الكترونية ، وكافة التجهيزات للمشروع من ورش ومباني ادارية .



يذكر أن شركة مواصلات مصر هي الشركة المسئولة عن تنفيذ مشروع النقل الجماعي الذكي في مصر بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام باستثمارات مصرية اماراتية ، وتشمل المرحلة الاولى من المشروع 180 أتوبيسا على مستوى القاهرة الكبرى من إجمالي 500 أتوبيس على مدار عامين.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير بديل عملي وحضاري مناسب للمصريين يمثل خيار لقائدي المركبات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العام التى توفر كل سبل الراحة والآمان، من خلال منظومة الكترونية رائدة يتم إدارتها بإحترافية.