«مواصلات مصر» تنتهى من وضع مدينة 6 أكتوبر على «Google Maps»

قال هشام طه، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر العاملة فى مجال النقل الذكى، إن شركته استطاعت بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وضع مدينة 6 أكتوبر على خريطة «Google Maps»، بهدف تشغيل مركبات النقل الذكى داخل شوارع المدينة، دون الحاجة إلى استخدام تطبيق معين.

أضاف طه لـ«المال»، أن من مزايا وضع المدينة على الخريطة الإلكترونية على محرك البحث الرئيسى، تمكين الراكب من تحديد فترة وصول الأتوبيس الذكى لنقطتى البداية والنهاية والفترة الزمنية للرحلة، والطرق التى بها كثافة فى المرور والشوارع الخالية، الأمر الذى يساعد الراكب فى تحديد وقت ذهابه وعودته بشكل منظم.

أوضح طه أن مدينة 6 أكتوبر تعد الأولى فى شركة مواصلات مصر التى أصبحت تتعامل بتلك الخاصية بهدف توفير خدمة نقل مميزة للمواطنين، وهناك خطة يتم التباحث فيها مع هيئة المجتمعات العمرانية، لتعميم النظام فى المدن الجديدة.

يذكر أن مواصلات مصر افتتحت نهاية الأسبوع مشروع تشغيل 7 خطوط أتوبيسات الخدمة المميزة لربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة، بحضور ياسمين فؤاد وزير البيئة، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كانت بداية عمل مواصلات مصر فى 2016، عندما استحوذت «Emirates National Group» الإماراتية على %70 من «المصرية المتطورة للنقل الجماعي»، من خلال زيادة رأسمال الأخيرة من 5 ملايين إلى 32 مليون جنيه تحملها الجانب الإماراتى بالكامل.

أعلن طه أن شركته لا زالت تتكبد خسائر منذ البداية فى 2016 حتى 2019، رغم أنها تمكنت من نقل 9 ملايين راكب، لافتا إلى أنه يراهن على إنهاء مسلسل الخسائر فى 2020.

أكد أن الشركة ضخت فى مشروع مدينة السادس من أكتوبر، استثمارات تجاوزت 140 مليون جنيه فى البنية التحتية وتجهيز الجراجات ومحطات الأوتوبيسات.

أضاف أن المنظومة بدأت العمل فى خط (6 أكتوبر – جامعة القاهرة)-الذى افتتح فى يناير الماضي- بعدد 26 أوتوبيسًا تصل خلال إلى 150 أوتوبيسًا خلال عام، ومن المخطط أن ينقل المشروع 5 ملايين راكب من بدء التشغيل ليصل إلى 20 مليون راكب سنويًا.

اختتم طه أن الشركة تخطط أن تصل بأعداد الموظفين فيها خلال العام الجارى إلى 1600 موظف، بزيادة قدرها 850 موظفًا عن الوضع الحالى.