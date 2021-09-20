«مواصلات مصر» تنافس على مناقصة إدارة شركة الركاب التابعة للقابضة للنقل

قال محسن صبرة نائب المدير العام لشركة «مواصلات مصر» إنها سحبت كراسة شروط مناقصة إدارة وتشغيل شركة نقل الركاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف لـ«المال» أن شركته تدرس التقدم بعروضها للمنافسة على المناقصة ضمن خطة الانتشار التى تنتهجها.

وقررت القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تمديد مناقصتى إدارة وتشغيل شركتى نقل الركاب والبضائع، ليكون موعد فض المظاريف الفنية 23 سبتمبر الجارى بالنسبة لشركة نقل البضائع، و30 من الشهر نفسه لشركة نقل الركاب، بدلًا من 24 و31 أغسطس الماضيين، بناء على طلب المستثمرين المتقدمين.

وقالت وزارة قطاع الأعمال فى يوليو الماضي إن عدد الشركات التى سحبت كراسة الشروط الخاصة باختيار مشغل لإدارة وتشغيل شركتى نقل الركاب والبضائع، بلغ نحو 40.

وشركة نقل الركاب التى تم طرحها ستكون تحت مسمي «إيجى باص» (ناتجة عن دمج 3 شركات، وهى الصعيد، وغرب، وشرق الدلتا) وشركة نقل البضائع التى ستكون محصلة دمج 5 شركات.

وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق – فى تصريحات سابقة- إن الوزارة ستطبق نموذج الإدارة الفندقية على طرح شركتى نقل الركاب والبضائع؛ إذ سيحصل الفائز على حصة من الأرباح، ولن يتحمل أعباء فى أى استثمارات جديدة سيتم ضخها بل ستقوم الوزارة بتحمل أجور الفريق الذى يدير.

وشهدت الفترة الماضية توسعات ملحوظة لشركة مواصلات مصر، وقال نائب المدير العام – فى تصريحاته لـ«المال» – إنها حصلت على عقد حصري لتقديم خدمات النقل الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم الإعلان عن شروط التشغيل خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنها ستشارك مع 9 شركات أخرى لتقديم خدمات النقل الخارجى والربط إلى العاصمة الإدارية الجديدة تحت مظلة جهاز تنظيم النقل البرى.