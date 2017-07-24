مواصلات مصر تمنح الجيش والشرطة خصومات فى التذاكر

سعر تذكرة خط الجيزة – أكتوبر 10 جنيهات عبر الكارت الذكى و15 فى الدفع المباشرمدحت إسماعيلقال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة شركة «مواصلات مصر»، العاملة فى النقل الجماعى، إن شركته تستهدف إطلاق مشروع أتوبيس النقل العام فائق الجودة بين محافظة الجيزة

سعر تذكرة خط الجيزة – أكتوبر 10 جنيهات عبر الكارت الذكى و15 فى الدفع المباشر

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة شركة «مواصلات مصر»، العاملة فى النقل الجماعى، إن شركته تستهدف إطلاق مشروع أتوبيس النقل العام فائق الجودة بين محافظة الجيزة ومدنية 6 أكتوبر بداية يناير 2018، على 7 خطوط بعدد 50 أتوبيسا فى مرحلته الأولى، واستثمارات تصل إلى 100مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تقديم خصومات لفئات : القوات المسلحة، والشرطة، والعاملين فى القطاع العام، وطلاب الجامعات، وذوى الإعاقة، بنسب تتراوح بين 10 %50 لسعر الرحلة.

وأضاف لـ«المال»، أن بنوك «الأهلى»، و«مصر»، والبنك التجارى الدولى «cib»، سيوفرون قروضا بنسبة %60 من إجمالى استثمارات الشركة فى المشروع، وباقى التمويل سيكون من أسهم رأسمال الشركة.

ولفت إلى أن سعر تذكرة الرحلة فى المشروع كانت مقدرة بـ7 جنيهات لحاملى الكارت، وذلك قبل تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات، لكن ارتفعت لـ10 جنيهات عبر الكارت الذكى، و15 للدفع المباشر.

وأشار “طه” إلى أن البنوك الثلاثة المذكورة، عرضت تمويل صفقة استحواذ شركة “مواصلات مصر” على شركة عاملة فى النقل الجماعى، وجار التفاوض على تحديد قيمة الاستحواذ، على أن يتم زيادة رأسمال الشركة بعد مرور عام ونصف.

وأوضح أن المشروع نموذج جيد لتعاون الجهات الحكومية، موضحاً أن وزارات «الإسكان»، وفرت أراضى المشروع المتمثلة فى المحطات، و«البيئة»، تولت تمويل البنية التحتية، و«النقل»، ستشرف على تنظيم الخدمة، ومحافظة القاهرة، هى الجهة التى تتولى منح التراخيص.

ويضم المشروع، مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحطة مترو جامعة القاهرة، حيث سينطلق خط من مدينة السادس من أكتوبر من أمام جهاز المدينة، خط من دريم لاند، وخط من هايبر ماركت ” إلى جانب الخطوط الداخلية التى تغطى تحركات الركاب من الأحياء السكنية للمدنيين عبر أكثر من 70 نقطة توقف (BUS Stop) ذات تصميمات تتناسب وطبيعة الشارع.

على صعيد متصل، قال إن شركته تتفاوض حاليا مع محافظة القاهرة، على رفع سعر تذكرة الرحلة فى مشروع النقل الذكى الذى بدء تشغيله تجربياً بداية من يوليو الجارى، لتكون بـ 6 جنيهات للرحلة عبر الكارت الذكى، بدلاً من 5، و10 جنيهات للدفع المباشر، كانت مقدرة قبل صدور قرار رفع أسعار المحروقات بداية يوليو الجارى، لافتاً إلى أن المحافظة تحصل على حصة قيمتها 12 ألف جنيه سنوياً عن كل “مينى باص” تابع للشركة، مع العلم أن المشروع تبلغ استثماراته نحو مليار جنيه.

وأشار إلى أن شركته كلفت شركة ” مواصلة” الفرنسية بتغذية خطوطها بنظام معلوماتى متكامل، يتضمن إظهار فترة وصول الأتوبيس للمحطة، والسرعة الجدولية لخط السير، على أن يتم عرض معلومات الرحلة للركاب المنتظر فى المحطة على شاشات إلكترونية.

وتابع: “الهدف من وجود فارق فى سعر الرحلة بين التذكرة، والكارت الذكى، هو القضاء على تداول الكاش بجميع أنواعه، لافتاً إلى أن منظومة «الكاش»، لها تأثيرات سلبية على جودة الخدمة المقدمة، إضافة إلى أن هناك إهدارا بنسبة %7 للإيرادات، مضيفاً أننا نستهدف من خلال الكارت الذكى تقديم خصومات لبعض الفئات.

ولفت إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة النقل، خاصة مرفق مترو الأنفاق، موضحاً أنه عند اختيار مسارات الأتوبيسات، استهدفت الشركة أن تتقاطع المسارات مع خطين للمترو على الأقل لتسهيل عملية التنقل للراكب، مضيفا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لاستخدام “لوجو” الشركة على أتوبيسات الشركة، لتكامل وسائل النقل.

وقال إن الشركة لديها القدرة على التوسع فى منظومة النقل الجماعى الذكى، حال توافر البنية الأساسية، وتحديد مسارات الخطوط المناسبة، لافتاً إلى أن تغطية الفئة المستهدفة لدى الشركة من المجتمع تحتاج إلى توفير 1000 أتوبيس، بينما تحتاج منظومة النقل الركاب بشكل عام إلى توافر أكثر من 18 ألف أتوبيس نقل جماعى.

وكشف أن متوسط العمالة على الأتوبيس وفقاً للنظم العالمية تشغيل طاقم من 5 أفراد، مشيراً إلى أن متوسط راتب العامل فى الشركة حاليا 4000 جنيه، وهناك زيادة جديدة ليصل لـ4500 جنيه شهرياً.

وألمح، إلى أن شركة «إم سي فى» العاملة فى تصنيع وسائل النقل، تعد إحدى الشركات الكبرى المحلية الموردة للأتوبيسات، مضيفاً «مواصلات مصر»، متعاقدة مع كول سنتر «تشيكى مصرى يونانى كندى»، لتقديم الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية للشركة، وتستهدف أن يتم توفير تلك الخدمات لـ«مواصلات مصر»، عبر الشركات المحلية، ووزارة الاتصالات.

وأوضح أن مؤشرات إقبال المواطنين على الأتوبيسات فى التشغيل التجريبى جيدة، لافتاً إلى أن المعدلات تراوحت بين 25 %48، لأنه تم تدريب السائقين فى الأكاديمية العربية للنقل البحرى، كما أن الشركة استحدث إدارة داخلية لضبط جودة الخدمة واستمرارها وفقاُ للنظم العالمية، إلى جانب أنه تم التعاقد مع شركة تأمين لمتابعة جودة الخدمة.

وتابع: الشركة تستهدف من خلال جودة الأتوبيسات جذب معلنين لزيادة الإيرادات، موضحاً أنه سيتم طباعة رقم الـ«كول سنتر» المخصص لتلقى شكاوى الركاب، على التذكرة، وسيتم عمل لقاء فى نفس اليوم مع الركاب فى نهاية المحطة لحل المشكلة.