«مواصلات مصر» تعلن عن 850 فرصة عمل بداية من العام المقبل

قال الدكتور هشام طه الرئيس، التنفيذي لشركة مواصلات مصر، العاملة فى النقل الذكي، إن شركته ستوفر 850 فرصة، بداية من العام المقبل 2020، ليرتفع عدد العمالة من 750 عاملا، وفنيا، وسائقا، فى الفترة الحالية إلى 1600 بنهاية عام 2020.

وأشار الرئيس التنفيذي لمواصلات مصر فى تصريحات صحفية، إلى أن فرص العمل سيتم توفيرها من خلال التوسعات التي ستنفذها الشركة فى الفترة المقبلة، بداية من تشغيل مشروع النقل الذكي المستدام، بـ6 أكتوبر، والشيخ زايد، ومحطات جامعة القاهرة، وموقف عبد المنعم رياض.

مشروعات الشركة

ولفت هشام طه إلى أن الشركة تنفذ حاليًا 3 مشروعات، الأول: داخل 4 مدن وهي: «العبور، والشروق، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان»، عبر تشغل تشغيل 65 أتوبيسا ذكيا، لمدة عامين لصالح شركة الإسكان والتعمير، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

والثاني: عقد تشغيل النقل الذكي المستدام مع جهازي 6 اكتوبر الشيخ زايد.

والأخير، تشغيل اتوبيسات داخل وسط العاصمة، بالتعاون مع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.

مواصلات مصر

وتعتبر مواصلات مصر الشركة الوحيدة العاملة بالمواصفات القياسية العالمية للنقل الجماعي باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة الذكي، وتم تأسيسها عبر استثمارات مصرية إماراتية.

وكان طه قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنه سيتم إطلاق شركة جديدة تكنولوجية خلال الربع الثاني من عام 2020، لتقديم خدمات مسبوقة الحجز، على غرار المنظومة العاملة فى شركات «سويفل، وأوبر، وكريم».

وأضاف طه أن المنظومة الجديدة سوف تعتمد على الميكروباصات الذكية داخل القاهرة الكبرى، مع توفير حوافز لاستقطاب عدد كبير من الركاب، متوقعًا ألا يزيد سعر التذكرة عن 25 جنيها للرحلة.

استثمارات الشركة

وأوضح طه أن إجمالي الاستثمارات الحالية لمواصلات مصر تتراوح من 850 مليونا إلى مليار جنيه، ومستهدف الوصول إلى نحو 3 مليارات بنهاية عام 2023.

ومن المقرر أن تطلق شركة مواصلات مصر التشغيل التجريبي لمشروع النقل الجماعي المستدام، من مدينة الشيخ زايد لجامعة القاهرة كمرحلة أولى، الأسبوع المقبل، أو مطلع شهر يناير على أقصى تقدير التذكرة ستصل لـ12 جنيها، داخل الكارت الذكي، و20 جنيها خارج الكارت، فى الرحلة.