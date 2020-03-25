مواصلات مصر تعدل مواعيد انطلاق الأتوبيسات

تماشيًا مع التعليمات والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء

أعلنت مواصلات مصر شركة النقل الجماعي الحضري المستدام وصاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في مصر، عن تعديلها لكافة مواعيد انطلاق مركباتها على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وأضاف الدكتور هشام طه الرئيس التنفيذي للشركة لـ«المال»، أن انطلاق أوتوبيسات الخدمة سيكون في السابعة صباح كل يوم وتنتهي في السادسة مساءً .

بعد قرار الحظر

وأشار إلى أن ذلك تماشيًا مع التعليمات والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء أمس كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 ) ،

تفاصيل المواعيد

كما أشار إلى أن المواعيد الجديدة ستسري على جميع الخطوط العاملة خاصة خط 111 المطار – دوران شبرا.

وخط 381 المطار- بولاق الدكرور ، خط 618 العبور- الحي السابع ، M5 التجمع الخامس- التحرير ، M6 التجمع الخامس – سراي القبة ، M7 حدائق الأهرام- التحرير ، M9 المعادي- التجمع الخامس ، M10 أكتوبر- التحرير.

إجراءات احترازية

جدير بالذكر أن مواصلات مصر كانت قد بدأت في تطبيق إجراءات وقائية صارمة في كل أوتوبيساتها من خلال تعقيم كل الأوتوبيسات واتخاذ الإجراءات الوقائية مع نشر الوعي بتقليل الاعتماد على النقود والاتجاه إلى المعاملات الإلكترونية من خلال كارت “مواصلاتي”.