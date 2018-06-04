«مواصلات مصر» تطبق الدفع الإلكتروني منتصف يونيو الحالى

المال- خاصأعلنت اليوم شركة مواصلات مصر الشركة الرائدة في مجال النقل الجماعي الذكي عن الاتفاق مع شركة فوري الشركة الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني للبدء في تفعيل منظومة الدفع الذكية لرحلات الأوتوبيس الذكي من خلال كارت "مواصلاتي".أكد المهندس أحمد سليم، مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة

المال- خاص

أعلنت اليوم شركة مواصلات مصر الشركة الرائدة في مجال النقل الجماعي الذكي عن الاتفاق مع شركة فوري الشركة الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني للبدء في تفعيل منظومة الدفع الذكية لرحلات الأوتوبيس الذكي من خلال كارت “مواصلاتي”.

أكد المهندس أحمد سليم، مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة مواصلات مصر، أنه من المقرر أن يتم تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني منتصف يونيه من خلال كارت “مواصلاتي” بعد انتهاء التجارب مؤخرا، والتي استمرت قرابة الشهور الخمسة للتأكد من نجاح كل العمليات، وسيتم شحن كارت “مواصلاتي” من خلال منافذ فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث يمكن شحنها بداية من مبلغ 20 جنيها ولدى العميل حرية كاملة في شحن الرصيد وفقا لاستخداماته.

وأعرب محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري عن سعادته بالتعاون مع شركة مواصلات مصروالعمل معا في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للتذاكر، مشيرا إلى أن التعاون الجديد يهدف إلى تقليل تداول الكاش داخل منظومة الأوتوبيس الذكي حيث يمكن شحن كارت مواصلاتي من أي منفذ من منافذ “فوري” المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تصل لأكثر من 55 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وتهدف شركة مواصلات مصر تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري وتوفير وسيلة مواصلات أكثر راحة وأمان، حيث تعتبر شركة مواصلات مصر الشركة الأولى التى تعمل بالمواصفات القياسية العالمية للنقل الجماعى باستخدام جميع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة النقل، والتي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل الجماعي.