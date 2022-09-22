«مواصلات مصر» تشارك في فعاليات بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد

تشارك “مواصلات مصر” – شركة النقل الذكي المستدام وصاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في مصر – في فعاليات بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركة مصر للسياحة، خلال الفترة من 19-26 سبتمبر الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتعتبر “مواصلات مصر” من شركات النقل العاملة في توفير خدماتها لذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تجهيز كافة أتوبيسات الشركة للوفاء بهذا الغرض وتوفير خدمات متطورة ومتكاملة لجميع الركاب خاصة ذوي الهمم .

وكانت مواصلات مصر منذ اليوم الأول لعملها في السوق المصرية قد قامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول أصحاب الهمم إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل، كما تراعي احتياجات أصحاب الهمم في المرافق العامة، حيث أصبحت مواقف السيارات الخاصة بها سهلة الاستخدام بشكل أكبر من قبل أصحاب الهمم.

وتعد بطولة العالم للكراسي المتحركة هي الأولى من نوعها تاريخيًا، تستضيفها مصر بمشاركة 6 دول هي: مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي، يضم كل منتخب 10 لاعبين لخوض بطولة العالم، وذلك يضم التشكيل الأساسي 3 لاعبين، بالإضافة إلى حارس مرمى في الملعب خلال المباراة، بشرط تواجد سيدة فى تشكيل الفريق بالملعب.