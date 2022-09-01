«مواصلات مصر» تشارك في الدورة الرابعة لوزراء التنمية المحلية الأفارقة

ساهمت شركة مواصلات مصر للنقل الحضري الذكي المستدام وصاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي، في مصر للمرة الثالثة على التوالي في فعاليات أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، والتي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 29 حتى 31 أغسطس 2022 كراعي رئيسي للحدث وناقل رسمي الوفود الأفريقية المشاركة.

وعقدت الفعالية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وفود 55 دولة إفريقية وممثلين عن برنامجى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” و الأغذية العالمي ، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا .

ونجحت مواصلات مصر في الربط بين وسائل النقل العام وبين شبكة محطات مترو الأنفاق من خلال أكثر من 56 خط سير في القاهرة الكبرى والمدن العمرانية الجديدة والذين يتقاطعوا مع الشبكة الفقرية لمترو الأنفاق في 18 محطة ، وتتكون هذه الشبكة من 19خطا داخليا و 35 خارجيا تقوم بخدمة 6 مجتمعات عمرانية جديدة تحيط القاهرة الكبرى وهي الشروق والعبور والعاشر من رمضان و القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد ، وتجري الشركة4200 رحلة يوميًا على مدار 18 ساعة ، ويضم أسطول الشركة أكثر من 350 أتوبيس وميني باص مخطط زيادتهم لألف مركبة خلال عامين.