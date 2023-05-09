«مواصلات مصر» ترفع الأجرة من 1 إلى 2 جنيه داخل كارت «مواصلاتي»

أعلنت شركة “مواصلات مصر” عن زيادة طفيفة في أسعار ركوب حافلاتها داخل كارت “مواصلاتي” والتي تأتي انعكاسا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي أقرت زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر.

وكانت الشركة قد نشرت عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي بيانا تفصيليا أسعار التذاكر الجديدة داخل كارت “مواصلاتي” ووصل سعر التذكرة داخل الكارت إلى 16 جنيها للتذكرة.

قال مصطفى قاسم، مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال بشركة مواصلات مصر إنه لا نيه لدى شركة مواصلات مصر برفع سعر التذكرة نقدًا للحافلات حيث أن الشركة قد قامت بتثبيت سعر الدفع النقدي بـ 20 جنيه و 15 جنيه حسب الخط و بالنسبة لكارت مواصلاتي فقد تقرر زيادة تعريفة الركوب داخل كارت مواصلاتي وتتراوح هذه الزيادة بين جنيه واحد إلى جنيهين.

وأوضح أن كارت مواصلاتي مازال يتمتع بحزمة من المزايا أبرزها التخفيض الذي يحصل عليه الراكب كل مرة مع استخدام حافلات مواصلات مصر، علاوة على أن التذكرة داخل الكارت تحسب وفقا لمنطقة الركوب (حسب الزون) الخاصة بالعميل وتتراوح بين 16جنيه للزون الأول و 13 للزون الثاني و 10 للزون الثالث وهناك ايضا بعض الخطوط التي تحاسب بـ 6 جنيهات، لافتًا إلى أن هذه الزيادات جاءت بعد رفع اسعار السولار وقطع الغيار و بالنسبة لحاملي كروت الخدمات المتكاملة مازلت الشركة تقدم خدماتها مجانا لهم بالكامل .

وتمتلك مواصلات مصر 74 خط سير يعملون يوميا وتخدم 32 مليون راكب سنويًا وتقوم بأكثر من 80 ألف رحلة شهريا من خلال أسطول يضم 333 حافلة قياسية تتمتع بكافة وسائل الراحة والأمان.