مواصلات مصر تدرس إطلاق الأتوبيس الذكى فى المحافظات

المال ـ خاصقال رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، هشام طه، إن شركته تدرس فى الوقت الحالى، التوسع فى تطبيق منظومة النقل الجماعى الذكى فى المحافظات، ومستهدف تطبيق الخدمة فى محافظتين.أضاف فى تصريح لـ«المال»، على هامش احتفالية التشغيل الرسمى للمرحلة الأولى لمشروع النقل الحضارى الذكى، أن ق

المال ـ خاص

قال رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، هشام طه، إن شركته تدرس فى الوقت الحالى، التوسع فى تطبيق منظومة النقل الجماعى الذكى فى المحافظات، ومستهدف تطبيق الخدمة فى محافظتين.

أضاف فى تصريح لـ«المال»، على هامش احتفالية التشغيل الرسمى للمرحلة الأولى لمشروع النقل الحضارى الذكى، أن قيادات المجموعة الإماراتية الوطنية المالكة لمواصلات مصر، وافقت على مضاعفة عدد أتوبيسات الشركة فى مشروع النقل الذكى، لتصل إلى 1000 أتوبيس، بدلاً من 500، بعد دعم الحكومة للمشروع ممثلة فى وزارة النقل، ومحافظة القاهرة.

أوضح أنه مقرر إضافة 180 حافلة، إلى جانب 56 حافلة موجودة فعلياً فى الأسطول، فضلا عن شراء 60 منى باص جديد، خلال العام الحالى، موضحاُ أن حجم الاستثمارات المتوقعة لعدد الأتوبيسات المذكور سلفاً يصل إلى 500 مليون جنيه.

قال، إن الشركة قامت خلال مطلع يناير الجارى بزيادة رأسمال المال إلى 150 مليون جينه، وقبل نهاية العام تنوى رفع رأسمالها مرة ثانية بقيمة 100 مليون جنيه، ليصل إجمالى رأسمال الشركة فى مصر 250 مليون جنيه، لافتاً إلى أن خطة الاستثمارات المستقبلية، التى اعتمدت مؤخرا تصل إلى 3 مليارات جنيه، مع نهاية 2021، وبفريق عمل مدرب ليصل إجمالى الموظفين، عمالة مباشرة وغير مباشرة 5000 فرد، و2000 سيارة.

تهدف شركة مواصلات مصر التابعة لمجموعة الإمارات الوطنية، التى تنفذ مشروع النقل الجماعى الذكى فى مصر، بالتعاون مع محافظة القاهرة، وهيئة النقل العام، إلى توفير وسيلة نقل حضارية فى مصر، وتوفير سبل الأمان والراحة للركاب، من خلال توفير أتوبيسات مكيفة، مزودة بمنظومة الدفع الإلكترونى، من خلال كروت ذكية، قيمتها بين 10 إلى 100 جنيه، فضلاً عن توافر خدمة «الواى فاى»، وشاشة لعرض المسارات والمحطات التالية، إلى جانب إذاعة صوتية باسم المحطة داخل الأتوبيسات.