«مواصلات مصر» تتفاوض على جراج ومحطة جديدة للتوسع فى النقل الذكى

تتفاوض شركة مواصلات مصر المتخصصة فى مجال النقل الجماعى الذكى، مع جهاز القاهرة الجديدة، لتوفير جراج بمساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع، بمنطقة القطامية لمبيت المركبات، فى إطار التوسع والارتقاء بمنظومة النقل الذكى المستدام.

قال عباس مراد المتحدث الرسمى للشركة لـ«المال»، إن الجهاز يوفر الجراج، بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، الذى تتولى فيه مواصلات مصر تشغيل أتوبيسات فى 4 مدن عمرانية جديدة، هى: «العبور، والشروق، والقاهر الجديدة، والعاشر من رمضان»، مرورا بشوارع مصر الجديدة.

يذكر أن شركة مواصلات مصر استأجرت فى 2016، من هيئة النقل العام «جراج للأتوبيسات»، على مساحة 16 ألف متر، لكن فى الفترة الأخيرة، طالبت الهيئة زيادة قيمة الإيجار السنوي، ومن ثم بحثت عن البديل المناسب.

أكد عباس أنه يتم التفاوض مع محافظة الجيزة فى الوقت الحالى على توفير محطة رئيسية للأتوبيسات على غرار المحطة التى وفرتها هيئة المجتمعات العمرانية فى الشيخ زايد، لانطلاق ونهاية رحلات المركبات من 6 أكتوبر للجيزة.

لفت إلى أنه تم اقتراح استغلال محطة قديمة كانت تستخدمها النقل العام فى الأعوام الماضية، لكن حتى الآن لم يتم الحصول على موافقة رسمية.

أعلنت شركة مواصلات مصر للنقل الذكى بداية العام الحالى عن بدء التشغيل التجريبى لمنظومة النقل الذكى من 6 أكتوبر إلى محطة الجيزة.

احتفلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نهاية العام الماضى بانتهاء المرحلة الأولى للأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة الرئيسية لمنظومة النقل العام لمدينة السادس من أكتوبر، ويتضمن المشروع إنشاء 7 خطوط بسعة 40 أوتوبيسا فائق الجودة .

المشروع يقوم على توفير منظومة نقل عام ذكي، من خلال إنشاء وتشغيل خطوط أوتوبيسات ذات جودة عالية لربط المدينة بمحطة مترو الأنفاق لجامعة القاهرة، والعكس، وتشغيل الخط من التحرير إلى 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد.

يشار إلى أنه من المقرر أن تقوم مواصلات مصر بسداد حق انتفاع لهيئة المجتمعات العمرانية مقابل الاستفادة بالمشروع لفترة 15 عاماً، وملزمة طبقا للاتفاق المبرم بتجديد الأتوبيسات بشكل كامل بعد مرور 7 أعوام من بداية تشغليها.