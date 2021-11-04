«مواصلات مصر»: الشركة نقلت 40 مليون راكب منذ عام 2016

كانت بداية عمل «مواصلات مصر» فى عام 2016 عندما استحوذت «Emirates National Group» الإماراتية على %70 من «المصرية المتطورة للنقل الجماعى»

قال محسن صبرا، نائب رئيس شركة مواصلات مصر، إن نسبة المستخدمين للكروت الذكية من جانب ركاب الشركة تصل إلى 60%‎، لافتًا إلى أن الشركة منذ عملها في مصر بعام 2016 نقلت نحو 40 مليون راكب.

وأضاف خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين مواصلات مصر وشركة أمان الدفع الإلكتروني أن الشركة متواجده حاليا بـ6 مدن عمرانية جديدة ولديها خطة للتوسع في المستقبل القريب.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، نجحت شركة مواصلات مصر في توسعة الخدمة المقدمة للركاب لتشمل 54 خطاً داخل القاهرة، منها 35 خطًا خارجيا تقوم بخدمة 6 مجتمعات عمرانية جديدة، وهى “الشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد”.

وإجمالي المركبات العاملة على الخطوط المذكورة سابقا، وصلت بنهاية فبراير الماضي ألف مركبة، بعد إضافة 300 بداية من العام الحالي، وكافة الخطوط تتقاطع مع 18 محطة مترو أنفاق.

ونفذت شركة مواصلات مصر خلال الفترة الماضية عملية ربط إلكتروني، تشمل الشبكة الداخلية والخارجية بخرائط جوجل بتقنية التحديث اللحظي لزمن الوصول المتوقع للمرة الأولى للحافلات، وهذه الخاصية تمكن الراكب من تخطيط موعد رحلته بمنتهى الدقة، والاعتمادية من منزله بداية من الخطوط الداخلية، مرورا بالخطوط الخارجية ووصولا إلى نقطة الوصول الأخيرة، بالإضافة لتوفير أحدث طرق الدفع الإلكترونى التلامسى تماشيا مع سياسة الشمول المالى للدولة.

وكانت بداية عمل «مواصلات مصر» فى عام 2016 عندما استحوذت «Emirates National Group» الإماراتية على %70 من «المصرية المتطورة للنقل الجماعى» من خلال زيادة رأسمال الأخيرة من 5 ملايين إلى 32 مليون جنيه تحملها الجانب الإماراتى بالكامل.

وانتشرت الشركة بشكل كبير فى القاهرة من خلال أتوبيسات النقل الجماعى التي تربط وسط القاهرة بالمدن الجديدة .

ولدى الشركة خطة لضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه، كما أنها تسعى للتواجد بقوة فى العاصمة الإدارية الجديدة.