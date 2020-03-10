مواصلات مصر : إطلاق خدمة النقل على 7 خطوط قريبًا

وتشمل مناطق الدقي، والتحرير، وميدان لبنان، وشبرا الخيمة، والأحياء المجاورة

قال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر ، إن شركته ستبدأ في تسيير أتوبيسات على 7 خطوط جديدة في النصف الغربي من العاصمة، وتشمل مناطق الدقي، والتحرير، وميدان لبنان، وشبرا الخيمة، والأحياء المجاورة.

وأشار الرئيس لـ مواصلات مصر أن ذلك بالتوازي مع تشغيل تشغيل 7 خطوط أتوبيسات الخدمة المميزة لربط مدينتي 6 أكتوبر، والشيخ زايد، بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة.

وأضاف هشام طه، أن الشركة بدأت عملية ربط مدينتي 6 أكتوبر والجيزة، بتشغيل 40 أتوبيسا، مقرر إضافة 70 نهاية مارس الجاري، و18 منتصف مايو المقبل، ليصل إجمالي حجم المركبات، 88 أتوبيسا وميني باص.

أتوبيسات من أكتوبر وزايد لجامعة القاهرة

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع تشغيل 7 خطوط أتوبيسات الخدمة المميزة لربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

مجرد بداية

ومن جانبه، صرح الدكتور عاصم الجزار، أن تدشين هذا المشروع هو مجرد البداية لحل المشكلة المزمنة لانتقال المواطنين داخل المدن الجديدة، وربطها مع القاهرة وعواصم المدن من خلال وسائل النقل العام.

وقالت رندا أبو الحسن، الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، إن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة المتميزة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية.

خفض الانبعاثات

ويقدم نموذج جديد في مجال نقل وحركة المواطنين ويهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل.

وأوضحت أن المشروع استثمر بالشراكة مع القطاع الخاص في شراء منظومة تحكم في إدارة نظام الأتوبيسات تستخدم لأول مرة في مصر حتى يكون المشروع جاذبا للفئات المستهدفة.

أنظمة إلكترونية

وتفقد وزيرا البيئة والإسكان مركز التحكم الإلكترونى، واستمعا إلى شرح الدكتور هشام طه الذى أوضح أن المشروع يتبع نظامًا إلكترونيًا جديدًا ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة وتشغيل الأتوبيسات، مما يوفر متابعة دائمة للمشروع وإصدار التذاكر داخل الأتوبيس بالمحطات الرئيسية.

وعرض خط السير ونقاط التوقف على الشاشة الإلكترونية الموجودة داخل الأتوبيس، ووجود شاشة إلكترونية في مقدمة الأتوبيس وأخرى جانبية لعرض المسار والاتجاه للركاب المنتظرين بمواقف الأتوبيس على المسارات، والمنتظرين بالمحطات.

وبث معلومات فورية مستمرة لحركة الأتوبيسات للمستخدمين على الهاتف المحمول، والحاسب الآلي ووجود اتصال دائم بشبكة الإنترنت متاح للركاب داخل الأتوبيس عن طريق جهاز Wi-Fi، ووجود مصدر لشحن الهاتف المحمول بكل مقعد.

واستمع وزيرا البيئة والإسكان إلى شرح مكونات الأتوبيس من الداخل، والمحطة الوسيطة.