مواصفات و سعر هاتف Oppo A17k

اعلنت شركة Oppo الصينية للهواتف المحمولة عن إطلاق هاتفها الجديد Oppo 17 k شهر اكتوبر الجاري و طرح الهاتف في الاسواق يوم 18 اكتوبر من الشهر نفسه .

مواصفات هاتف Oppo A17k

ياتي الهاتف بابعاد 164.2 × 75.6 × 8.3 ملم (6.46 × 2.98 × 0.33 بوصة) و وزنه 189 جرام ، واجهته مصنوعة من الزجاج (زجاج غوريلا ) .

و ياتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD مقاسها 6.56 بوصة (83.3٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) ، بدقة 720 × 1612 بكسل، نسبة 20: 9، 269 بكسل في البوصة .

و مزود الهاتف بكاميرا واحدة اساسية بدقة 8 ميجابكسل و فتحة العدسة f / 2.0، (واسعة)، AF ,إلى جانب انها مزودة بخاصية الفلاش ليد بانوراما ، علاوة على كاميرا فيديو بدقة تسجيل تصل إلى [email protected]بيكسل .

و تاتي كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، و فتحة العدسة f / 2.2، (واسعة) و تسجيل للفيديو بدقة [email protected]

مواصفات هاتف Oppo A17k

الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12، واجهة المستخدم ColorOS 12.1 ، بمعالج من نوع MediaTek MT6765 Helio G35 (12 نانومتر) ،ثماني النواة و معالج رسوميات من طراز PowerVR GE8320 .

و ياتي الهاتف بمساحة تخزين 64 جيجا بايت و ذاكرة عشوائية بمساحة 3 جيجا رام .

مميزات هاتف Oppo A17k

الهاتف يعمل بنظام الشريحتين “نانو سيم ” و يدعم شبكات 2G و 3G و 4G ،علاوة على اجهزة لإستشعار البضمة و التسارع و التقارب و البوصلة ،إلى جانب دعم لشبكات WIFI و البلوتوث و انظمة GPS .

الهاتف مزود ببطارية 500 مللي امبير بوليمر غير قابلة للإزالة ،بالإضافة إلى مكبر الصوت و جاك 3.5 ملم للسماعات .

سعر هاتف Oppo A17k

يبلغ سعر الهاتف بالسوق المصرية 2490 جنيه ،مقابل 478 ريال سعودي ،بينما يبلغ سعره ف الإمارات 470 درهم اماراتي .