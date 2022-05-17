مواصفات وأسعار «هيونداي i20» موديل 2022

أعلنت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي i20 موديل 2022 الفئة الأولى «Spirit» بقيمة بلغت 360 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Dynamic» بنحو 380 ألفًا، والفئة الثالثة «Elite» بـ390 ألفًا، والفئة الرابعة «Ultimate» بـ400 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرت زيادات في أسعار سيارات هيونداي i20 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز هيونداي i20 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4040 مم العرض 1775 مم الارتفاع 1450 مم سعة الشنطة الخلفية 351 لتر

مواصفات هيونداي i20 موديل 2022

دعمت سيارات هيونداى i20 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام التوازن الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وخاصية توقف المركبة عند التصادم، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير للمسافات الخلفية».

تقدم السيارة بمجموعة ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك، مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع وجود إشارات جانبية، مقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، مكيف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، مدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، شاحن خلفي، وغيرها”.

زودت طرازات هيونداي i20 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها «كاميرا خلفية، وعجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد، مكيف هواء أوتوماتيك، إضاءة داخلية خافتة، مفتاح ذكي، خاصية تشغيل إدارة المحرك عن بعد، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

دعمت سيارات هيونداي i20 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية بإضاءة LED، وشبكة أمامية مطلاة باللون الأسود، حليات خارجية من الكروم، وغيرها».

تقدم طرازات هيونداى i20 – الفئة الرابعة- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية جانبية، و مرآة ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير للمسافات الأمامية ، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة من الجلد، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

ألوان هيونداي i20

تقدم طرازات هيونداي i20 عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالى: