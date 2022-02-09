مواصفات وأسعار «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2022 (صور)

تقدم بأسعار تبدأ من 340 إلى 510 آلاف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» في مصر، عن أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2022 الفئة الأولى «SMART» بقيمة بلغت 340 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «SMART SAFETY» بنحو 350 ألفًا، والفئة الثالثة «SMART FUN» بـ362 ألفًا، والفئة الرابعة «SMART PLUS» بـ388 ألف جنيه، والفئة الخامسة «MODERN» بـ413 ألفًا، والفئة السادسة «ADVANCED» بـ450 ألفًا، والفئة السابعة «PREMIUM» بـ510 آلاف جنيه داخل السوق المحلية خلال فبراير الحالى.

وينتمي طراز «هيونداي إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كمن فى غضون 11.6 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4675 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1430 مم

مواصفات هيونداي إلنترا CN7

تقدم سيارات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها “وسائد هوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، و ونظام الثبات الإلكتروني ESB، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAS، ونظام مراقبة النقطة العمياء، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية”.

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “خاصية المفتاح الذكي مع وجود زر تشغيل وإيقاف / المحرك، وخاصية اختيار وضعية نظام القيادة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر وإضاءة، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف”.

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها “مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود فتحات خلفية، وإضاءة المصابيح الإمامية والخلفية led، ومرايات جانبية مزودة باشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين”.

وزودت بتجهيزات إضافية ومنها “فرش المقاعد من الجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وعجلة القيادة وعصا ناقل الحركة مكسوه من الجلد، وباور سترينج كهرباء، التحكم بمقعد السائق كهربائيًا مع وجود ذاكرة داخلية، ومسند يد خلفي، وشبكة أمامية من الكروم، وحليات بالاكصدام من الكروم”.

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخل USB، وبلوتوث)، وامكاينة ربط الهاتف بالتطبيقات الذكية، ونظام التعرف على الصوت، وشاحن هاتف لاسلكي، وشاشة عدادات ديجيتال 10.25 بوصة، وغيرها”.