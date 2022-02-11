مواصفات وأسعار «هافال H6» موديل 2022 في مصر

حددت أسعار سيارات «هافال H6» موديل 2022 الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 395 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Deluxe» بنحو 425 ألفًا، والفئة الثالثة «Deluxe SR» بـ445 ألفًا، والفئة الرابعة «High Deluxe» بنحو 480 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «هافال H6» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 “حصان”، و عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4653 مم العرض 1886 مم الارتفاع 1730 مم سعة الشنطة الخلفية 600 لتر

مواصفات هافال H6 موديل 2022

تقدم سيارات «هافال H6» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، وأنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، ومساعد للفرامل BA، وثبات إلكتروني، التحكم في الثبات عند المرتفعات، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية».

دُعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، مرايات كهرباء- إشارات بالمرايات الجانبية LED، مفتاح ذكي، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، سخانات بالزجاج الخلفي، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، ومخرج 12 فولت، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وكار بلاي، غيرها”.

زودت سيارات «هافال H6» الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها “عدد 4 وسائد هوائية، ومصابيح ضباب أمامية LED، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية كهربائيًا، ونظام تثبيت السرعة مع وجود أنظمة TJA – FCW – LKA – TSR-، وكاميرا 360 دجة، وحساسات أمامية، ومرايات ذاتية التعتيم، ومكيف هواء ثنائي التحكم، ومسند يد خلفية، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد، ومقاعد كهرباء داعمة للقطانية مع وجود خاصية تبريد الكراسي الأمامية، ومنافذ كهرباء، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها”.

دعمت طرازات «هافال H6» الفئة الثالثة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “فتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وغيرها”.

تقدم سيارات «هافال H6» – الفئة الرابعة – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، وشاشة وسائط 12.3 بوصة، وخاصية تعديل مقعد السائق كهربائيًّا، وساخانات بعجلة القيادة، و مخرج 12 فولت، وتحذير الخروج من الحارة المرورية، ونظام النقاط العمياء، وتحذير من الاصطدام الخلفي، وخاصية التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، وشاحن لا سلكي، وغيرها”.