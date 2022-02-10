مواصفات وأسعار «هافال جولايون» موديل 2022 في مصر

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أسعار سيارات «هافال جولايون» موديل 2022 الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 323 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Deluxe» بنحو 350 ألفًا، والفئة الثالثة «Deluxe SR» بـ375 ألفًا، والفئة الرابعة «High Deluxe» بـ399 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «هافال جولايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك.

الأبعاد الخارجية

الطول 4472 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1619 مم سعة الشنطة الخلفية 337 لتر

مواصفات هافال جولايون 2022

دعمت سيارات هافال جولايون موديل 2022 – الفئة الأولى – بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها “عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الاطارات».

زودت طرازات «هافال جولايون» الفئة الثانية بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، وشاشة عدادات 7 بوصة، عدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

وتقدم سيارات «جولايون» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

زودت طرازات «جولايون 2022» – الفئة الرابعة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى ومنها «مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية، كشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وايقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئية، ومرايات ذاتية التعتيم، و خاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح، وغيرها».