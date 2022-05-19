مواصفات وأسعار «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2022

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2022 الفئة الأولى «Midline» بقيمة بلغت 377 ألفًا، والفئة الثانية «H/L» بنحو 402 ألف جنيه في السوق المحلية خلال مايو الحالى.
ينتمى طراز «اكسباندر» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV» – ذات السبع مقاعد-، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
الأبعاد الخارجية
|الطول
|4475 مم
|العرض
|1750 مم
|الارتفاع
|1695 مم
|سعة الشنطة الخلفية
|220 لترًا
مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2022
دعمت سيارات ميتسوبيشى إكسباندر ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة».
زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – أضواء نهارية LED – زجاج خلفي معتم – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مرايات جانبية كهربائية – حساسات مطر – مكيّف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مقاعد قماش – طي المقاعد الخلفية – سبويلر خلفي – جنوط رياضية 15 بوصة».
وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية – راديو- مشغل MP3 – عجلة القيادة متعددة الوظائف – بلوتوث – مدخل USB – مدخل AUX، وغيرها”.
زودت طرازات ميتسوبيشي اكسباندر 2022 – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «عدد 4 وسائد هوائية – حساسات ركن خلفية، خاصية إدارة المحرك دون مفتاح – مفتاح ذكى، وإمكانية التحكم بالنظام الترفيهي عبر عجلة القيادة – طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – شاشة وسائط تعمل باللمس – كاميرا خلفية – ريموت كنترول – جنوط رياضية 16 بوصة – وغيرها».