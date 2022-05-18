مواصفات وأسعار «شيفروليه كابتيفا» موديل 2022

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، عن أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الأولى «LS» بنحو 420 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «LT» إلى 440 ألفًا، والفئة الثالثة «Premmiere» سعة (5 مقاعد) بـ460 ألفًا، والفئة الرابعة «Premmiere» سعة (7 مقاعد) بـ480 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر “تيربو”، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022

زودت سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة LEDللمصابيح – مصابيح خلفية منفصلة، وفتحة سقف، وكاميرا خلفية، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وخاصة طي المقاعد – فرش والمقاعد من القماش».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد “4 مكبرات صوتية، ومدخل USB، وبلوتوث ، وشاشة عدادات 7 بوصة، وشاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها”.

دعمت طرازات شيفروليه كابتيفا – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «زر تشغيل المحرك/ إيقاف، وفتحة سقف كهربائية، وفرش المقاعد من الجلد، ومكيف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، والنظام الترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية وبلوتوث و مدخل USB، وغيرها».

تقدم سيارات «كابتيفا» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الإضافية ومنها «وسائد هوائية جانبية، وفرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعلق خلفي منفصل، وغيرها».