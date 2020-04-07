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مواصفات وأسعار شيري أريزو 5 موديل 2020 (صور)

قدرت الفئة الأولي بسعر 169.9 ألف جنيه
المال - خاص 1:43 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 1:43 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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استقرت أسعار سيارات شيري «أريزو 5» موديل 2020 الفئة الأولى «M/T» عند مستوى 169.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T Baseline» بنحو 189 ألف، وقدرت الفئة الثالثة «H/L» بسعر 203 ألف جنيه خلال أبريل الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل الحصري للعلامة التجارية “شيري” في مصر.

وينتمي طراز «شيري أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 114 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة سباعى السرعات.

ووفقًا للبينات المعلنة عن «شيري»، تعتمد «اريزو 5» على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4572 مم
العرض1825 مم
الارتفاع1482 مم
سعة الشنطة الخلفية340 لتر
شيري اريزو 5
شيري اريزو 5 المجمعة محليا

مواصفات سيارات شيري أريزو 5

دعمت سيارات شيري اريزو 5 موديل 2020 الفئة الأولى «مانيوال» بمجموعة من المواصفات القياسية والكماليات، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD”.

واحتوت على جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة.

وزودت طرازات شيري اريزو 5 الفئة الثانية «Baseline» على نفس المواصفات الموجودة بالفئة السابقة، بجانب تتضمنت ناقل حركة سباعى السرعات أتوماتيك.

ودعمت «شيري اريزو 5» الفئة الثالثة «H/L» بالمواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة الموجودة بالفائات السابقة، كما زودت بمجموعة من الكماليات الإضافية، ومنها “فتحة سقف، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها”.

سيارات شيري اريزو 5
شيري اريزو 5
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بقلم المال - خاص

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