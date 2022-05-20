مواصفات وأسعار «شانجان CS15» موديل 2022

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات شانجان CS15 موديل 2022 الفئة الأولى «L1» بقيمة بلغت 280 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «L2» بنحو 300 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز «شانجان CS15 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “أوتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4135 مم العرض 1740 مم الارتفاع 1630 مم مساحة الشنطة الخلفية 230 لتر

مواصفات «شانجان CS15 موديل 2022

دعمت طرازات شانجان CS15- الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وساد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، ومصابيح ضباب خلفية».

تقدم ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى، ومنها «مصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، وشاشة عدادات رقمية، وامكانية التحكم في مستوى مقعد السائق، ومكيف هواء، ومخرج كهرباء 12 فولت، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومرايات كهربائية، وحامل سقف، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».

وزودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، ومدخل USB، وبلوتوث، وغيرها”.

دعمت طرازات «changan CS15» – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخري ومن أبرزها «نظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة».

وتحتوى تلك الفئة على بعض التجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية، وكاميرا للرؤية الخلفية، وفرش المقاعد الداخلية من الجلد، وحساس إضاءة أوتوماتيك، وشاشة وسائط 7 بوصة، وامكانية عرض الهاتف على شاشة الوسائط، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».