مواصفات وأسعار «شانجان ألسفن» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 181 إلى 217 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أسعار سيارات «شانجان ألسفن» موديل 2022 الفئة الأولى «M/T»، بقيمة بلغت 181 ألف جنيه، والفئة الثانية «A/T» بنحو 201 ألف، والفئة الثالثة «A/T- H/L» بسعر 217 ألف جنيه في السوق المحلية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4390 مم العرض 1725 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 382 لتر

مواصفات شانجان ألسفن 2022

ودعمت سيارات «شانجان ألسفن» – الفئة الأولى – بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يخرج قوة قدرها 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

وزودت ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات جانبية كهربائية الضبط، ولمبة شبورة خلفية، وعداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرض المقاعد من القماش، ، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».

تقدم طرازات «شانجان ألسفن» – الفئة الثانية «A/T» – بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 107 “حصان” وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “أوتوماتيك”.

دعمت طرازات «شانجان ألسفن» ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ولمبة شبورة خلفية».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «عداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات كهربائية الضبط، وجنوط 14 بوصة – كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها”.

دعمت سيارات «ألسفن» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «جهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية، وسخانات بالزجاج الخلفي، وسخانات بالمرايات الجانبية، وخاصة التحكم في ارتفاع مقعد السائق».

وزودت أيضًا ببعض الكماليات الأخرى ومنها «عجلة القيادة متعددة المهام، ومخرج كهرباء 12 فولت، وجنوط رياضية 15 بوصة، وحلية كروم بالشبكة الامامية، وإضاءة نهارية LED للمصابيح، وفتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».