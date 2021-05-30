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مواصفات وأسعار سيارات «هوندا سيفيك» موديل 2021

تقدم بسعر 459 ألف جنيه
المال - خاص 5:02 م, الأحد, 30 مايو 21 5:02 م, الأحد, 30 مايو 21

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استقرت أسعار سيارات «هوندا سيفيك» موديل 2021 عند مستوى 459 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال مايو الحالي؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر» الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «هوندا» فى مصر.

ينتمي طراز «هوندا سيفيك» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.6 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

هوندا سيفيك 2021

الأبعاد الخارجية

الطول4630 مم
العرض1799 مم
الارتفاع1432 مم
مساحة الشنطة الخلفية510 لترات
هوندا سيفيك

مواصفات هوندا سيفيك 2021

زودت سيارات «هوندا سيفيك» موديل 2021 بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية و6 وسائد هوائية جانبية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني VSA، ونظام التحكم فى الجر عند المنحدرات TCS، وخاصية التوازن فى الأماكن المرتفعة HSA، وفرامل يد أتوماتيكية».

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها «خاصية الدخول الذكي، وزر تشغيل المحرك، ونظام منع إدارة السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وخاصية تشغيل السيارة من الخارج بواسطة الريموت».

هوندا سيفيك 2021

هوندا سيفيك 2021

تقدم طرازات «سيفيك» ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى «فتحة سقف كهربائية، وجنوط رياضية 17 بوصة، وإضاءة المصابيح هالوجين، وكاميرا خلفية، وخاصة اختيار وضعية التشغيل على النظام الاقتصادي “ECON” في استهلاك الوقود، ومكيف هواء ثنائي».

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كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 7 بوصة LCD مدعمة لانظمة تشغيل التطبيقات الذكية “أندوريد أوتو – وآبل كار بلاي”، وبلوتوث، ومدخل USB، وراديو وMP3 ، وغيرها».

  • هوندا سيفيك
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بقلم المال - خاص

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