مواصفات وأسعار سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021

تباع للمستهلك من 381.4 إلى 455.5 ألف جنيه لمختلف الفئات

قدرت أسعار سيارات نيسان قاشقاي موديل 2021 الفئة الأولى «Visia» بقيمة بلغت 381.4 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Accenta» بنحو 417.4 ألف، والفئة الثالثة «Tekna» بـ446.4 ألفًا، والفئة الرابعة «Tekna Bose» بـ455.5 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال شهر يونيو الحالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «نيسان موتور إيجيبت».

ينتمي طراز «نيسان قاشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربيني للهواء، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس- ترونيك» من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4377 مم العرض 1806 مم الارتفاع 1590 مم

مواصفات نيسان قاشقاي 2021

زودت سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان؛ ومنها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات Hill assist».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومنها «جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم، وعجلة قيادة متعددة الوسائط، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بأنظمة تشغيل Apple Car Play و Android Auto، وراديو – ومدخل USB، وغيرها”.

نيسان قاشقاي 2021

تقدم طرازات نيسان قاشقاي الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «أنظمة تثبيت السرعات، وكاميرا خلفية، ونظام التحذير قبل التصادم الأمامى “Intelligent Forward Collision Warning”، ونظام الفرامل الطارئ الذكى “ntelligent Emergency Braking”، ومكيف هواء أوتوماتيكى ثنائى التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا داخلية 360 درجة، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط مع إضاءة LED”.

زودت سيارات «نيسان قاشقاي 2021» الفئة الثالثة بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، ومثبت السرعات، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات المطر، وخاصية التحكم فى وضعية كرسي السائق كهربائيًّا، وحساسات للأمطار، وعدد 6 مكبرات صوتية، وتحكم إلكترونى لمقعد السائق فى درجات التدفئة، وجنوط رياضية 19 بوصة».