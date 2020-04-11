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مواصفات وأسعار سيارات نيسان سنترا 2020 (صور)

قدرت الفئة الأولى بسعر 272 ألف جنيه
المال - خاص 1:26 م, السبت, 11 أبريل 20 1:26 م, السبت, 11 أبريل 20

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استقرت أسعار سيارات نيسان سنترا 2020 الفئة الأولى «Baseline» عند مستوى 272 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية « H/L» بنحو 290 ألفا، وحددت الفئة الثالثة «Premium SV» بسعر 299 ألف جنيه خلال أبريل الحلي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة نيسان موتور إيجيبت.

وينتمي طراز «نيسان سنترا» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، بما يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متسوط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4615 مم
العرض1760 مم
الارتفاع146 سم
سعة الشنطة الخلفية510 لتر
سعة خزان الوقود52 لتر
نيسان سنترا

مواصفات نيسان سنترا 2020

دعمت سيارات نيسان سنترا 2020 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها “الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA”.

نيسان سنترا 2020

واحتوت على جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي “GPS”، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق.

وزودت بعجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق، وتتضمنت خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، ووكاميرا خلفية، وشاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصة، وغيرها”.

نيسان سنترا 2020

بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات، بلغت المبيعات الإجمالية لسيارات نيسان سنترا نحو 227 مركبة في السوق المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

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بقلم المال - خاص

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