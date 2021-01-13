مواصفات وأسعار سيارات «نيسان جوك» موديل 2021 (فيديو)

أعلنت شركة “نيسان موتور إيجيبت” أسعار سيارات نيسان جوك موديل 2021 الفئة الأولى «ACCENTA» بقيمة بلغت 352.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «TEKNA» بنحو 376.5 ألف، وتقدم الفئة الثالثة «TEKNA PERSO» بسعر 383.5 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال يناير الحالى.

وينتمي طراز «نيسان جوك» لفئة السيارات الرياضية “الكروس أوفر المدمجمة“، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.





الأبعاد الخارجية

الطول 4210 مم العرض 1.8 متر الارتفاع 1595 مم سعة الشنطة الخلفية 422 لتر

نيسان جوك 2021

دعمت سيارات “نيسان جوك” موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ، ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “مصابيح ضبابية أمامية LED، ومثبت سرعة Cruise Control، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكييف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز”.

وزودت «جوك» بنظام ترفيهي مكون من نظام صوتي «BOSE® PERSONAL® PLUS مكون من 8 مكبرات صوتية، مع خاصية التعرف على الصوت – خاصية توصيل الهاتف الذكي عبر أنظمة “Apple Car Play، وAndroid Auto”.

تقدم سيارات نيسان جوك «TEKNA» بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها “مرايات قابلة للطي، وحساسات مطر، وعجلة القيادة مكسوة بالجلد، وفرامل انتظار أوتوماتيكية”.

وتضمنت أيضًا بعض التجهزيات ومنها “خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، وعدادات رقمية مقاس 7 بوصة، ومكييف هواء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 19 بوصة، وكراسي من الجلد”.