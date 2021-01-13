سيــارات

مواصفات وأسعار سيارات «نيسان جوك» موديل 2021 (فيديو)

تقدم الفئة الأولى بسعر 352.5 ألف جنيه
المال - خاص 5:48 م, الأربعاء, 13 يناير 21 5:48 م, الأربعاء, 13 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة “نيسان موتور إيجيبت” أسعار سيارات نيسان جوك موديل 2021 الفئة الأولى «ACCENTA» بقيمة بلغت 352.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «TEKNA» بنحو 376.5 ألف، وتقدم الفئة الثالثة «TEKNA PERSO» بسعر 383.5 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال يناير الحالى.

وينتمي طراز «نيسان جوك» لفئة السيارات الرياضية “الكروس أوفر المدمجمة“، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

اقرأ أيضا  أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» تقفز 10 آلاف جنيه خلال يناير

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.

  • نيسن جوك 2021
  • نيسان جوك الجديدة

الأبعاد الخارجية

الطول4210 مم
العرض1.8 متر
الارتفاع1595 مم
سعة الشنطة الخلفية422 لتر

نيسان جوك 2021

دعمت سيارات “نيسان جوك” موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ، ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء”.

اقرأ أيضا  زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» تصل إلى 2000 جنيه

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “مصابيح ضبابية أمامية LED، ومثبت سرعة Cruise Control، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكييف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز”.

وزودت «جوك» بنظام ترفيهي مكون من نظام صوتي «BOSE® PERSONAL® PLUS مكون من 8 مكبرات صوتية، مع خاصية التعرف على الصوت – خاصية توصيل الهاتف الذكي عبر أنظمة “Apple Car Play، وAndroid Auto”.

اقرأ أيضا  أسعار ومواصفات سيارات «سكودا كودياك» موديل 2021 (صور)

تقدم سيارات نيسان جوك «TEKNA» بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها “مرايات قابلة للطي، وحساسات مطر، وعجلة القيادة مكسوة بالجلد، وفرامل انتظار أوتوماتيكية”.

وتضمنت أيضًا بعض التجهزيات ومنها “خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، وعدادات رقمية مقاس 7 بوصة، ومكييف هواء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 19 بوصة، وكراسي من الجلد”.

دعمت سيارات “نيسان جوك” الفئة الثالثة «TEKNA PERSO» بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها “صالون داخلي ثنائي الألوان يتسم بالأناقة والجاذبية”.

https://www.facebook.com/AlMal.News/videos/374159056921012
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أسعار ومواصفات سيارات «نيسان قشقاي» موديل 2021 (فيديو)

المال - خاص 11:47 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

بعد الزيادات الأخيرة .. أسعار ومواصفات سيارات «شيفروليه أوبترا» موديل 2021 (صور)

المال - خاص 10:49 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

المغرب تجذب 103 ملايين دولار استثمارات جديدة في صناعة مكونات السيارات

شريف عيسى 6:34 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

«التجارة والصناعة» تنفى تشكيل لجنة لتحديد آليات مشاركة الملاكى فى مبادرة إحلال الغاز

المال - خاص 9:38 ص, الثلاثاء, 12 يناير 21

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات «بيجو 3008» موديل 2021

المال - خاص 7:28 م, الأثنين, 11 يناير 21

أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» تقفز 10 آلاف جنيه خلال يناير

المال - خاص 7:04 م, الأثنين, 11 يناير 21