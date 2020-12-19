مواصفات وأسعار سيارات «لادا جرانتا» موديل 2021 (صور)

حددت شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “لادا” في مصر، أسعار سيارات لادا جرانتا موديل 2021 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 153 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 173 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال ديسمبر الحالى.

وتدعم طرازت «لادا جرانتا»- الفئة الأولى- بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

وتقدم «جرانتا»- الفئة الثانية «A/T»- بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.

وطبقًا للاحصائيات المعلنة عن «لادا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4268 مم العرض 1700 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 480 لتر

لادا جرانتا 2021

دعمت سيارات “لادا جرانتا” موديل 2021 الفئة الأولى «M/T» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها “وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع الكتروني للفرامل “EBD”، ونظام مساعد الفرامل BAS”.

تحتوى على بعض التجهيزات هى “مصابيح بإضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وجنوط 14 بوصة غيرها”.

تقدم طرازات «لادا جرانتا 2021» الفئة الثانية «A/T» على نفس المواصفات إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها “مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وغيرها”.