مواصفات وأسعار سيارات كيا جراند سيراتو 2020 في مصر (صور)

قدرت أسعار سيارات كيا جراند سيراتو 2020 الفئة الأولى «LX» بنحو 299.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «EX» بقيمة 329.9 ألف، وحددت الفئة الثالثة «H/L» بنحو359.9 ألف جنيه، وبلغت الفئة الرابعة «T/L» نحو 389.9 ألف جنيه خلال شهر مايو الحالي، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»- الوكيل الحصري للعلامة التجارية “كيا” فى مصر.

وينتمي طراز «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، تتصل بناقل سداسسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4640 مم العرض 1800 مم الارتفاع 1450 مم سعة الشنطة الخلفية 502 لتر

مواصفات كيا جراند سيراتو 2020

زودت سيارات كيا جراند سيراتو 2020 ببعض المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية منع إدارة المحرك”.

واحتوت على جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – مخرج USB- بلوتوث – خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة ) وغيرها.

وتقدم طرازات كيا جراند سيراتو الفئة الثانية بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية منع إدارة المحرك”.

ودعمت بمكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – مخرج USB- بلوتوث – خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة ).

وزودت بمجموعة من الكماليات الإضافية هي “وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، جنوط رياضية 16 بوصة، طي المرايات الجانبية، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة، ووغيرها.

تقدم طرازات كيا جراند سيراتو الفئة الثالثة بمجموعة من المواصفات القياسية، ومنها “الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع الكتروني للفرامل EBD، وخاصية منع إدارة المحرك”.

وزودت بمكييف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – مخرج USB- بلوتوث – خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة ، وجنوط رياضية 16 بوصة، وخاصية طي المرايات الجانبية، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة.

واحتوت على بعض الكماليات الإضافية ومنها “حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية، وغيرها.

زودت طرازات كيا جراند سيراتو الفئة الرابعة بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها” “الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع الكتروني للفرامل EBD، وخاصية منع إدارة المحرك”.

ودعمت بمكييف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – مخرج USB- بلوتوث – خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة ، وجنوط رياضية 16 بوصة، وخاصية طي المرايات الجانبية، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة، حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية.

وتقدم بمجموعة من الكماليات الإضافية هي “مصابيح أمامية LED، عجلة القايدة وناقل الحركة من الجلد، ومخرج تكييف خلفي، ومسند يد خلفي، وخاصية تشغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإدارة المحرك عن بعد، وغيرها.