مواصفات وأسعار سيارات فيات تيبو 2020 (صور)

قدرت شركة “داينامكس أوتو“- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “فيات” في مصر، أسعار سيارات فيات تيبو 2020 الفئة الأولى «M/T- F/O» بنحو 189.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «M/T-H/L» بقيمة 204.9 ألف.

وحددت “داينامكس أوتو” أسعار سيارات «فيات تيبو» الفئة الثالثة “A/T” بقيمة 249.9 ألف جنيه، وبلغت الفئة الرابعة “A/T F/O” نحو 284.9 ألف خلال مايو الحالى.

وتقدم “فيات تيبو” عبر إصدارين في السوق المحلية – «الأول» – مدعوم بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، وينتج قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سداسي السرعات “مانيوال”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات “فيات تيبو” – الإصدار الثاني – بمحرك سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وتتسارع تلك الفئة من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك «تيبو» من تلك الفئة، نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

فيات تيبو

الأبعاد الخارجية

الطول 4532 مم العرض 1792 مم الارتفاع 1497 مم سعةالشنطة الخلفية 520 لتر

مواصفات فيات تيبو 2020

دعمت طرازات “فيات تيبو” فئة «M/T- F/O» بمجموعة من المواصفات الأساسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية للسائق، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الاطارات”.

واحتوت على مثبت سرعة، وجنوط 15 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، ومكييف هواء يدوي، وغيرها.

تقدم طرازات «فيات تيبو 2020» فئة «M/T- H/L» بالمواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، التى من أبرزها «الوسائد الهوائية للسائق، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الاطارات”.

واحتوت على مثبت سرعة، وجنوط 15 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، ومكييف هواء يدوي، وغيرها.

كما دعمت ببعض الكماليات الإضافية والتى من أبرزها «الوسائد الهوائية للراكب الامامى، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي».

فيات تيبو 2020

زودت سيارات “فيات تيبو 2020” فئة “A/T” بالمواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، التى من أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الاطارات”.

واحتوت على مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وغيرها».

واحتوت على تلك الفئة على بعض الكماليات الإضافية، ومنها «برنامج التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، و(بلوتوث – مخرج AUX )، ومصابيح ضباب امامية، و مراة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة».

دعمت طرازات «فيات تيبو» فئة “A/T F/O” بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات».

ودعمت مصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، و(بلوتوث – مخرج AUX )، ومصابيح ضباب امامية، و مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف”.

الكماليات الإضافية ومنها «جنوط 17 بوصة وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، ومريات قابلة للطي، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الامامية، و تكييف هواء اوتوماتيك، وطاقم اكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفي”.