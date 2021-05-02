مواصفات وأسعار سيارات «فيات تيبو» موديل 2021

استقرت أسعار سيارات «فيات تيبو» فيس ليفت موديل 2021 – الفئة الأولى «M/T- F/O» عند مستوى 197.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «M/T-H/L» بنحو 212.9 ألف، والفئة الثالثة «A/T» بـ262.9 ألف، والفئة الرابعة «A/T- H/B» بـ284.9 ألف، والفئة الخامسة «H/L» بـ304.9 ألف، والفئة السادسة «HB LONGE» بـ329.9 ألف جنيه، فى السوق المحلية خلال مايو الحالى؛ وذلك وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شركة «داينامكس للتوزيع» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فيات» في مصر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4532 مم العرض 1792 مم الارتفاع 1497 مم سعة الشنطة الخلفية 520 لتر

فيات تيبو 2021

دعمت سيارات «فيات تيبو M/T» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “مانيوال”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات فيات تيبو 2021

تقدم طرازات «فيات تيبو» الفئة الأولى «M/T- F/O» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «الوسائد الهوائية للسائق، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى «مثبت سرعة، جنوط 15 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، وغيرها».

دعمت طرازات «فيات تيبو 2021» فيس ليفت الفئة الثانية «M/T- H/L» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي».

تقدم سيارات «فيات تيبو A/T» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وتتسارع السيارة من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

فيات تيبو فيس ليفت 2021

تقدم طرازات فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 الفئة الأولى «A/T» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

كما زودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى «مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث – مخرج AUX، وغيرها».

دعمت سيارات «فيات تيبو 2021» الفئة الثانية «A/T F/O» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «جنوط 17 بوصة، ووسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، و مرايات قابلة للطي، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية، تكييف هواء أوتوماتيك، وطاقم اكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفي».

وتقدم طرازات «تيبو 2021» الفئة الأعلى «H/L» بكافة المواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبلوتوث، ومخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح أمامية زينون مع إضاءة نهارية LED، وشاشة وسائط تعمل باللمس 7 بوصة، وغيرها».