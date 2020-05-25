مواصفات وأسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان 2020 (صور)

قدرت الشركة “المصرية التجارية وأوتوموتيف” وكيل العلامة التجارية “فولكس فاجن” في مصر، أسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان 2020 الفئة الأولى «Basic» بنحو 509.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بقيمة 559.9 ألفًا، وبلغت الفئة الثالثة «T/L» نحو 615 ألف جنيه في السوق المحلية، خلال شهر مايو الحالي.

وينتمى طراز « فولكس فاجن تيجوان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «suv»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فولكس فاجن»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4486 مم العرض 1839 مم الارتفاع 1664 مم سعة الشنطة الخلفية 615 لتر

مواصفات فولكس فاجن تيجوان 2020

دعمت طرازات «فولكس فاجن تيجوان» الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتحتوى على جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وخاصية الركن التلقائي، أنظمة الدخول بدون مفتاح، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وحساسات مطر، ومكييف هواء مع مخارج خلفية، وغيرها».

تقدم طرازات «فولكس فاجن تيجوان» الفئة الثانية بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وزودت بجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وخاصية الركن التلقائي، أنظمة الدخول بدون مفتاح، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وحساسات مطر، ومكييف هواء مع مخارج خلفية، وغيرها».

ودعمت تلك الفئة ببعض الكماليات الإضافية ومنها ” إضاءة نهارية مستمرة LED، و اضاءه امامية LED، وفتحة سقف بانوراما». فولكس فاجن تيجوان 2020

دعمت طرازات «فولكس فاجن تيجوان» الفئة الثالثة بالمواصفات القياسية ووسائل الأمان «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

واحتوت على جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وخاصية الركن التلقائي، أنظمة الدخول بدون مفتاح، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وحساسات مطر، ومكييف هواء مع مخارج خلفية، وإضاءة نهارية مستمرة LED، و اضاءه امامية LED، وفتحة سقف بانوراما».