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مواصفات وأسعار سيارات «فولكس فاجن باسات» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 499.9 الف جنيه
المال - خاص 10:26 م, السبت, 6 مارس 21 10:26 م, السبت, 6 مارس 21

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أعلنت الشركة «المصرية التجارية وأوتوموتيف» الوكيل الحصري للعلامة التجارية “فولكس فاجن” في مصر، أسعار سيارات «فولكس فاجن باسات» الفئة الأولى “Comfort Line” بقيمة بلغت 499.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «High Line» بنحو 599.9 ألفًا في السوق المحلية خلال شهر مارس الحالى.

وينتمي طراز «باسات» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعه 1400 س سي مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فولكس فاجن»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 8.9 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4.7 متر
العرض1.8 متر
الارتفاع1.4 متر
سعة الشنطة الخلفية586 لتر

فولكس فاجن باسات 2021

زودت سيارات فولكس فاجن باسات موديل 2021 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في منظومة الجر ASR.

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “نظام التحكم في محدد السرعات، وفرامل يد كهربائية، وحساسات مطر، وأنظمة مساعدة صعود المنحدرات، والنظام الذكي لركن السيارة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومصابيح ضباب امامية وخلفية LED، وزجاج أمامي عازل للحرارة، وخاصية تعديل مستوى ارتفاع المقاعد الأمامية، ومسند يد، ومرآة خلفية بخاصية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية”.

فولكس فاجن باسات 2021

كما دعمت ببعض الكماليات الأخرى ومنها “خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح، وخاصية تعديل المقاعد كهربائيًا، ومكيف هواء ثلاثي المناطق، وكما دعمت بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط ، ومدخل USB، وكاميرا خلفية، وعدد 8 مكبرات صوتية، وتوصيل الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية)، وغيرها”.

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تقدم طرازات «فولكس فاجن باسات 2021» الفئة الثانية بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الإضافية ومنها “مصابيح أمامية مزودة بخاصية الإسندارة مع المنعطفات، وفتحة سقف بانوراما، ونظام ملاحي GPS، ومقعد السائق مزود بخاصية التدليك ودعمت المقاعد الأخرى بإمكانية التسخين، وحساسات ركن خلفية، وغيرها”.

  • فولكس فاجن باسات
  • فولكس فاجن باسات
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