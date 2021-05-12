مواصفات وأسعار سيارات «فورد ايكو سبورت» موديل 2021

استقرت أسعار سيارات «فورد ايكو سبورت» موديل 2021 الفئة الأولى «Trend» عند مستوى 325 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Sport» بنحو 370 ألفًا فى السوق المحلية خلال مايو الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «أوتو جميل» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فورد» فى مصر.

وينتمى طراز «ايكو سبورت» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، يولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 170 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4273 مم العرض 2075 مم الارتفاع 1653 مم سعة الشنطة الخلفية 310 لترات

مواصفات فورد ايكو سبورت 2021

وزودت سيارات «فورد ايكو سبورت» موديل 2021 – الفئة الأولى – بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية».

كما دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مثبت سرعة، وتحكم كهربائي للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وتكييف يدوي، وجنوط رياضية 16 بوصة، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة للربط مع أجهزة هواتف المحمول بواسطة بلوتوث وعجلة القيادة متعددة الوظائف».



فورد ايكو سبورت 2021

وزودت طرازات «ايكو سبورت 2021» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وإمكانية فتح وغلق السيارة من دون مفتاح، وجنوط رياضية 17 بوصة، وحساسات ركن خلفية، وحساسات مطر، والشبكة الامامية من الكروم، ومكيف هواء أتوماتيك، ومسند يد أمامي، مرأة ذاتية التعتيم، ونظام ملاحي GPS، وغيرها».