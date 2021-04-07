مواصفات وأسعار سيارات «شيفروليه اوبترا» موديل 2021

أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلى للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” فى مصر، أسعار سيارات «شيفروليه اوبترا» موديل 2021 الفئة الأولى «A/T» بقيمة بلغت 199.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «F/O» بنحو 206 آلاف، والفئة الثالثة «H/L» بـ215.4 ألف، والفئة الرابعة «T/L» بـ221.9 ألف جنيه، فى السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

وينتمي طراز «شيفروليه اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4597 مم العرض 1736 مم الارتفاع 1462 مم سعة الشنطة الخلفية 405 لتر

شيفروليه اوبترا 2021

تقدم سيارات «شيفروليه اوبترا» موديل 2021 – الفئة الأولى”A/T”- بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان والسلامة «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وزودت ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى «مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 4 سماعات، وراديو – CD، ومدخل USB، ومخرج للصوت AUX، وبلوتوث، وإمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وغيرها».

تقدم سيارات «شيفروليه اوبترا 2021» فئة «H/L» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وخاصية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وصندوق تخزين اسفل مقعد الراكب الامامي، وزجاج تعتيم خلفي، وغيرها».