سيــارات

مواصفات وأسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» موديل 2022

تقدم الفئة الأولى بسعر 201.5 ألف جنيه
أحمد عوض 6:06 م, الخميس, 3 يونيو 21 6:06 م, الخميس, 3 يونيو 21

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أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» موديل 2022 الفئة الأولى «A/T» بقيمة بلغت 201.5 ألف جنيه، وحددت الفئة الثانية «F/O» بنحو 208 آلاف، والفئة الثالثة «H/L» بـ217.4 ألف، والفئة الرابعة «T/L» بـ223.9 ألف جنيه، في السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

ينتمي طراز «أوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

شيفروليه اوبترا

الأبعاد الخارجية

الطول4597 مم
العرض1736 مم
الارتفاع1462 مم
سعة الشنطة الخلفية405 لتر
شيفروليه أوبترا 2022

مواصفات شيفروليه أوبترا 2022

دعمت سيارات «شيفروليه أوبترا» موديل 2022 فئة «A/T» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

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زودت بمجموعة التجهيزات والكماليات الأخرى «مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء».

كما تقدم بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية، وراديو – CD – مدخل USB- مخرج صوت AUX- بلوتوث، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وغيرها».

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  • شيفروليه اوبترا

شيفروليه أوبترا 2022

زودت طرازات «أوبترا 2022» فئة «H/L» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وخاصية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وصندوق تخزين اسفل مقعد الراكب الامامي، وزجاج تعتيم خلفي، وغيرها».

شيفروليه اوبترا 2022
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بقلم أحمد عوض

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