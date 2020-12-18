مواصفات وأسعار سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2021 (صور)

استقرت أسعار سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2021 الفئة الأولى «BASE LINE» عند مستوى 277 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «HIGH LINE» بنحو 301 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال ديسمبر الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامة التجارية ” شيري” فى مصر.

وينتمي طراز «شيري تيجو 7» موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أتوماتيك”.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عد قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1837 مم الارتفاع 1670 مم سعة الشنطة الخلفية 414 لتر

مواصفات شيري تيجو 7

ودعمت سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، ونظام توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC”.

وتحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “مصابيح ضباب أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومكييف هواء، و جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها.

كما زودت طرازات «شيرى تيجو 7» الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السبقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومن أبرزها “فتحة سقف كهربائية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وحساسات ركن، وغيرها، فرش جلد، وغيرها”.